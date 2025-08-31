ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Чи прибудуть паломники до Умані цього року: Axios дізнався, що говорять в Ізраїлі

Умань, Неділя 31 серпня 2025 20:34
UA EN RU
Чи прибудуть паломники до Умані цього року: Axios дізнався, що говорять в Ізраїлі Фото: паломники приїдуть в Умань (РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Ізраїль спростував повідомлення про заборону України на паломництво хасидів до Умані на Рош Ха-Шана.

Про це заявив журналіст Axios Барак Равід, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Х.

Ізраїль уже спростував повідомлення про нібито заборону України на паломництво хасидів до Умані на святкування Рош Ха-Шана.

За даними Равіда, речник Міністерства закордонних справ Ізраїля Орен Марморштейн повідомив, що станом на сьогодні політика України щодо прибуття віруючих залишилася без змін.

"У політиці України щодо прибуття віруючих на свято Рош Ха-Шана змін не відбулося", - сказав Марморштейн.

Паломництво до Умані

Зауважимо, що щороку десятки тисяч людей подорожують до Умані на єврейський Новий рік, щоб відвідати могилу хасидського мудреця рабина Нахмана з Бреслова, який жив на рубежі 19 століття.

Цього року святкування Рош Ха-Шана припадає на 22 вересня.

Варто зазначити, що ще минулого року Україна закликала хасидів утриматися від паломництва, однак десятки тисяч людей все одно здійснювали подорож, в'їжджаючи в Україну через кордон з Молдовою.

Щоправда, у вересні минулого року стало відомо, що в Умані погодились прийняти тисячі хасидів з одним застереженням.

Цьогоріч The Times of Israel написало, що через повномасштабну війну та постійні атаки Росії Україна вирішила заборонити щорічне паломництво хасидів до Умані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Умань
Новини
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Туск: жодні поступки Путіну не принесуть безпеки Європі
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим