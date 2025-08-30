ua en ru
Росія била по будинках, понад 20 постраждалих, серед них - діти: все про удар по Запоріжжю

Запоріжжя, Субота 30 серпня 2025 08:17
UA EN RU
Росія била по будинках, понад 20 постраждалих, серед них - діти: все про удар по Запоріжжю Фото: росіяни атакували Запоріжжя (facebook.com/vkgunpzp)
Автор: Каріна Левицька

В ніч на 30 серпня російські загарбники масовано обстріляли Запоріжжя. Агресор застосував ударні дрони, а також балістичні та крилаті ракети.

РБК-Україна зібрало відомі на цю мить ключові наслідки атаки.

Удари "Шахедами"

Агресор продовжує тактику завдання спочатку дронами, а потім балістичними та крилатими ракетами. З вечора 29 серпня ворог запустив у напрямку Запоріжжя ударні дрони.

Тривогу в Запорізькій області було оголошено вже з 19:00, а згодом у повітряному просторі області з'явилися перші безпілотники.

О 20:00 глава Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив про рух дрона у напрямку міста. Після цього він заявив, що в області було чути вибухи. Однак вже за півгодини ворожих дронів над областю не фіксували.

Проте о 21:30 з'явився новий безпілотник, що рухався в бік обласного центру, а о за пів години Федоров повідомив про вибухи над областю та в самому місті. Дрони залітали в область і наближалися до Запоріжжя впродовж наступних кількох годин.

У місті регулярно було чути вибухи. Близько 03:29 глава ОВА написав, що окупанти вдарили по місту щонайменше трьома безпілотниками.

Атака ракетами по Запоріжжю

Тоді ж Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски крилатих ракет "Калібр" із району Новоросійська акваторії Чорного моря, а згодом про балістичні та крилаті ракети.

Невдовзі моніторингові Telegram-канали повідомили про наближення ракет до Запоріжжя.

Наслідки обстрілів і постраждалі

За останніми даними Нацполіції, у період з 01:46 до 04:05 росіяни атакували Запоріжжя 7 ракетами та 6 ударними дронами. Глава Запорізької ОВА повідомив, що ворог завдав по місту мінімум 12 ударів.

Спочатку Федоров повідомляв, що внаслідок влучання загорілися три житлові будинки. Вибуховою хвилею й уламками були пошкоджені сусідні будівлі.

Однак ближче до ранку ворог знову запустив по Україні крилаті ракети типу "Калібр" і балістику. В Запоріжжі вчергове пролунали потужні вибухи. Після чого в окремих районах міста зникла електроенергія.

Оновлено о 8:24.

Сьогодні вранці "Запоріжжяобленерго" пояснило, що протягом ночі окупаційні війська РФ завдали ударів по цивільній інфраструктурі Запоріжжя.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджень зазнало у тому числі обладнання АТ "Запоріжжяобленерго", що й спричинило знеструмлення значної кількості споживачів в одному з районів обласного центру.

"Наразі тривають аварійно-відновлювальні роботи, аби якнайшвидше повернути запоріжцям електропостачання", - додали в компанії.

Загалом, під час атаки на місто, дрони і ракети влучили по:

  • об’єктах інфраструктури,
  • територіях приватних домоволодінь,
  • поблизу багатоквартирних будинків.

За даними поліції, станом на 07:30 кількість поранених збільшилась до 22, з них троє - діти. Госпіталізовано 12 людей.

На місцях ворожих влучань нарізі продовжують працювати слідчо-оперативні групи, парамедики поліції, вибухотехніки, криміналісти, рятувальники та профільні служби міста.

Також на місцях розгорнуті пункти прийому заяв та повідомлень громадян.

Інформацію було взято з Telegram-каналів Повітряних сил ЗСУ, начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, та правоохоронців.

Нагадаємо, в ніч на 30 серпня росіяни вчинили масовану ракетно-дронову атаку по Україні. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.

Зокрема відомо, що через обстріл Київської області ряд потягів затримується, і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Серед рейсів є й потяги міжнародного сполучення.

Детальніше про наслідки ворожої атаки можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Запоріжжя Війна Росії проти України
