Стало відомо, коли та де відбудеться похорон Андрія Парубія

У Львові 1 вересня розпочнеться прощання з колишнім головою Верховної Ради Андрієм Парубієм. Похорон відбудеться 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівську міськраду.

О 13:30 на площі Ринок у Львові буде загальноміська церемонія прощання, опісля політика поховають на Личаківському кладовищі.

У вівторок, 2 вересня, о 12:00 у Соборі святого Юра розпочнеться чин похорону Андрія Парубія, якого вбили 30 серпня.

У понеділок, 1 вересня, о 19:00 в Архикатедральному Соборі святого Юра (площа Святого Юра, 5) відбудеться парастас.

Вбивство Андрія Парубія у Львові

У суботу, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За інформацією правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і здійснив близько восьми пострілів.

У місті було оголошено спецоперацію "Сирена", до розслідування залучені поліція, Служба безпеки України та прокуратура. За попередніми даними, напад був ретельно спланованим.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема ймовірний російський слід. Особу нападника поки не встановлено - він був замаскований під кур'єра сервісу доставки Glovo у шоломі.

Більше деталей про обставини резонансного злочину - у матеріалі РБК-Україна.