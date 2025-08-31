Друга спроба: флотилія Грети Тунберг вийшла прориватися до Сектору Гази
Гуманітарна флотилія екоактивістки Грети Тунберг вирушила з іспанської Барселони у напрямку Сектора Гази. Це буде вже друга спроба активістки прорвати морську блокаду палестинського анклаву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
На борту кораблів окрім Тунберг перебувають акторка Сьюзен Сарандон, актор з "Гри престолів" Ліам Каннінгем, колишній мер Барселони Ада Колау та багато інших відомих особистостей. Також дуже багато преси.
Морський конвой складається з 20 суден, на борту яких перебувають представники 44 країн світу. Мета гуманітарної місії Тунберг Sumud Flotilla - доставити до Сектору Гази гуманітарну допомогу, їжу, воду та ліки, прорвавши морську блокаду анклаву.
Найближчими днями конвой пройде порти Італії, Греції та Тунісу, де до нього приєднаються додаткові судна, після чого попрямує у бік узбережжя Сектору Гази.
"Історія тут про Палестину. Про те, як людей навмисно позбавляють найелементарніших засобів для виживання", - заявила Тунберг під час пресконференції у Барселоні.
Друга спроба
Зазначимо, це вже другий раз, коли Тунберг намагається прорватися до Сектору Гази. 1 червня Грета Тунберг і група 11 пропалестинських активістів вирушили на вітрильному судні Madleen до узбережжя Сектору Газа. Метою акції було прорвати блокаду та звернути увагу світу до гуманітарної катастрофи в регіоні.
9 червня військові Армії оборони Ізраїлю зупинили судно Madleen і затримали всіх його пасажирів. Згодом всіх 12 активістів, включно з Тунберг, депортували з аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві. Сама Тунберг через Париж повернулася до Швеції та розкритикувала уряд Ізраїлю та президента США Дональда Трампа, який назвав її "розлюченою людиною".
11 серпня Тунберг анонсувала чергову місію з прориву морської блокади Ізраїлю над Сектором Газа за участю десятків суден. Проте на цей раз місія буде включати не одне судно, а десятки, із великої кількістю людей з різних країн на борту.