Удар по телевишці в Харкові та візит делегації Конгресу США в Україну: новини за 22 квітня

Війна Росії проти України: останні новини

Удар по телевежі у Харкові: поліція показала фото наслідків

Російські окупанти вчора, 22 квітня, вдарили ракетою по телевежі у Харкові. З'явились фото наслідків.

Як нагадали поліцейські, окупанти вдарили по Харкову, внаслідок чого пошкоджено об'єкт телевізійної інфраструктури. На місці вже працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки.

"Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії", - додали правоохоронці.

Місцеві ЗМІ також публікують фото наслідків російського терористичного удару. Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти завдали удару по харківській телевежі.

Інформацію про обстріл він передав президенту США Джо Байден під час телефонної розмови.

Зеленський обговорив з конгресменами США потреби у зброї після важливого голосування

Вчора до Києва з візитом прибула двопартійна делегація Конгресу Сполучених Штатів Америки (США). Серед конгресменів, які прибули з візитом до Києва:

Том Кін;

Білл Кітінг;

Мадлен Дін;

Натаніель Моран.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони, зокрема, обговорили потреби українських військових у зброї.

Президент подякував американським конгресменам за візит після критично важливого рішення для України - Палата представників підтримала виділення нових коштів на допомогу українським військовим.

Він розповів, що під час зустрічі обговорив із американськими законодавцями макрофінансову підтримку та військову допомогу. Зокрема, порушувалися питання потреби України у:

артилерійських снарядах;

ракети далекого радіусу дії;

засобах РЕБ;

дронах;

бойової авіації;

підтримки розвитку оборонної промисловості.

Bradley, M113 і не тільки. Пентагон готує пакет допомоги Україні, - Politico

Сполучені Штати Америки готують черговий пакет військової допомоги Україні. Він буде більшим ніж зазвичай.

Як пише видання Politico, два американські чиновники розповіли, що адміністрація Байдена готує більший, ніж зазвичай, пакет військової допомоги Україні. Даний пакет включатиме бронетехніку на додаток до терміново необхідних артилерійських систем і засобів протиповітряної оборони.

"У Міноборони США все ще роблять останні штрихи до потенційного нового траншу, але вони хочуть, щоб він був готовий незабаром після того, як президент Джо Байден підпише законопроєкт про надання десятків мільярдів доларів додаткової допомоги Києву", - сказали чиновники, які, побажали залишитися анонімними.

За даними Politico, пакет, над яким зараз працює Пентагон, буде значно більшим, ніж останній транш у розмірі 300 мільйонів доларів. Ймовірно, це буде бронетехніка, бойові машини Бредлі (Bradley Fighting Vehicles). За словами одного з американських чиновників, очікується, що в пакеті також будуть старі "Хаммери" і бронетранспортери M113, а також ракети.

За словами ще одного джерела, пакет допомоги включатиме артилерію і засоби протиповітряної оборони.

Кулеба: Україна обговорює з союзниками постачання чотирьох батарей Patriot

Україна працює над тим, щоб отримати ще чотири додаткові батареї Patriot від союзників.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що про будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися, коли будуть прийняті відповідні рішення. Так сталося з Німеччиною, коли вона оголосила про передачу своєї батареї Patriot.

"Завдання міністрів - готувати рішення. І зараз у розробці, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США", - розповів глава МЗС.

Кулеба наголосив, що зараз завдання полягає у тому, щоб прискорити ухвалення відповідних рішень.

"Такі рішення будуть, я не сумніваюся. І це є позитивним для України результатом", - додав міністр.

Байден у розмові з Зеленським дав дві важливі обіцянки: чого чекати Україні

Президент Володимир Зеленський вчора, 22 квітня, провів розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Вони обговорювали постачання зброї, якої потребують ЗСУ.

Байден запевнив Зеленського, що негайно підпише закон про допомогу Україні в разі його схвалення Сенатом США. Зеленський подякував Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство.

Президенти обговорили перший пакет оборонної допомоги, який США передадуть Україні після ухвалення закону. Байден запевнив, що він буде швидким і потужним та посилить наші протиповітряні, далекобійні та артилерійські можливості.

Також вони обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.

Боррель розповів, коли почнуться перші поставки снарядів в Україну з ініціативи Чехії

Перші поставки артилерійських снарядів в Україну в рамках чеської ініціативи відбудуться наприкінці травня або на початку червня.

"Ми не повинні забувати про брак боєприпасів 55-го калібру і багато країн приєдналися до чеської ініціативи, щоб шукати боєприпаси", - сказав глава євродипломатії Жозеп Боррель.

За його словами, перше постачання відбудеться наприкінці травня або на початку червня.

Боррель уточнив, що питання надання Україні більше систем ППО та артснарядів калібру 155 мм залишається для представників ЄС найважливішою метою.

Буданов: Україну очікує важка ситуація найближчим часом, але "армагеддону" не буде

Україну, з середини травня - початку червня, очікує досить важка ситуація. Втім, вона не буде катастрофічною.

"Нас чекає досить важка, за нашою оцінкою, ситуація найближчим часом. Але вона не катастрофічна, це теж треба розуміти. Армагеддон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми з середини травня будуть", - розповів керівник ГУР Кирило Буданов.

Відповідаючи на питання інтерв'юера, Буданов пояснив, що мова йде про "все", а не лише про фронт чи внутрішньополітичну ситуацію. За словами керівника ГУР, ворог вдаватиметься до комплексного підходу проти України, але подробиці цього питання він не розкрив.

"Це комплексний підхід, тому що росіяни будуть використовувати комплексний підхід. Вони проводять комплексну операцію. Не будемо ми про це з вами довго розмовляти, але це важкий період буде. Середина травня, початок червня", - пояснив Буданов.

ЄС та НАТО вимагають, щоб Греція та Іспанія надали Україні системи ППО, - FT

Греція та Іспанія перебувають під сильним тиском з боку своїх союзників по ЄС і НАТО, які вимагають надати Україні більше систем протиповітряної оборони.

Цього місяця Україна звернулася до західних союзників із наполегливим проханням про надання семи додаткових систем ППО, таких як американські Patriot або радянські С-300, оскільки Росія посилює повітряну і ракетну кампанію проти міст та енергетичної інфраструктури країни.

Наразі тільки Німеччина оголосила про постачання однієї системи Patriot. Інші лідери ЄС використовували саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем'єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса і Кіріакоса Міцотакіса передати частину своїх систем Україні.

Лідерам двох країн, чиї збройні сили мають у своєму розпорядженні більш ніж дюжину систем Patriot, а також інші системи, як-от С-300, було сказано, що їхні потреби не настільки великі, як в України, і що вони не стикаються з безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони розташовані, і ми всі знаємо, кому вони дійсно потрібні", - сказав один зі співрозмовників видання.

За словами офіційних осіб, на Польщу і Румунію, у яких також є Patriot, чиниться менший тиск, щоб вони розглянули питання про постачання Києву, з огляду на їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

Плетенчук очолить прес-центр Сил оборони Півдня замість Гуменюк

Дмитро Плетенчук найближчим часом стане новим начальником Обʼєднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України замість Наталії Гуменюк

"При цьому я залишаюсь також речником ВМС", - сказав він виданню.