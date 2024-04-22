Українські воїни з HIMARS знищили ворожу гармату "Гіацинт" (відео)

Українські воїни виявили ворожу гармату "Гіацинт" на окупованій території півдня країни та завдали по ній удару за допомогою HIMARS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Сил спеціальних операцій ЗС України.

Військові вказали, що це результат роботи операторів 73 морського центру. "Координати ворожої цілі були оперативно передані ракетно-артилерійському підрозділу Сил оборони", - написали військові. Зазначається, що гармата окупантів встигла зробити лише кілька пострілів, але потім вона була повністю знищена вогнем HIMARS.