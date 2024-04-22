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Латвія готова передати Україні систему ППО малої дальності

Понеділок 22 квітня 2024 13:33
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Латвія готова передати Україні систему ППО малої дальності Фото: міністр оборони Латвії Андріс Спрудс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Латвії готовий передати Україні систему протиповітряної оборони малої дальності.

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За його словами, є деякі країни, які мають системи Patriot, і є країни, у яких їх немає.

"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", - завив міністр.

Він підкреслив, що Латвія готова зробити свій внесок у протиповітряну оборону України.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - заявив Спрудс.

ППО для України

Останніми тижнями Росія значно активізувала повітряні атаки на українські міста та об'єкти критичної інфраструктури. Окупанти застосовують балістичні ракети, для перехоплення яких існують лише дві системи ППО у світі: американський ЗРК Patriot і франко-італійський SAMP/T.

Попри наявність деяких систем ППО в арсеналі України, їхня кількість не відповідає масштабам загрози.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що для надійного захисту повітряного простору країни необхідно щонайменше 25 комплексів Patriot.

Брак ефективних систем ППО ставить під загрозу життя мирних жителів і критично важливі об'єкти інфраструктури України.

Водночас німецький канцлер Олаф Шольц говорив, що Україна може отримати ще шість систем Patriot від партнерів.

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