Латвія готова передати Україні систему ППО малої дальності

Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

За його словами, є деякі країни, які мають системи Patriot, і є країни, у яких їх немає.

"Але йдеться не тільки про системи Patriot. Вони, звичайно, дуже важливі, на цьому також наголосили наші українські партнери. Але якщо ми говоримо про протиповітряну оборону, то доволі широкий спектр різних систем ППО", - завив міністр.

Він підкреслив, що Латвія готова зробити свій внесок у протиповітряну оборону України.

"Ми говоримо про багаторівневий підхід, так що, звичайно, це буде ППО малої дальності", - заявив Спрудс.

