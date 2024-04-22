Зеленський обговорив з конгресменами США потреби у зброї після важливого голосування

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з двопартійною делегацією Конгресу США. Сторони, зокрема, обговорили потреби українських військових у зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Facebook.

Президент подякував американським конгресменам за візит після критично важливого рішення для України - Палата представників підтримала виділення нових коштів на допомогу українським військовим.

"Народ України розраховував на це рішення. Ми раді, що США залишаються з Україною, що ви залишаєтеся нашим основним потужним союзником", - зазначив Зеленський.

Він розповів, що під час зустрічі обговорив із американськими законодавцями макрофінансову підтримку та військову допомогу. Зокрема, порушувалися питання потреби України у:

артилерійських снарядах;

ракети далекого радіусу дії;

засобах РЕБ;

дронах;

бойової авіації;

підтримки розвитку оборонної промисловості.

Також під час переговорів сторони обговорили конфіскацію російських активів, підтримку вступу України до НАТО, гарантії безпеки, формулу миру та участь США у саміті світу.