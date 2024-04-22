Удар по телевежі у Харкові: поліція показала фото наслідків

Російські окупанти сьогодні, 22 квітня, вдарили ракетою по телевежі у Харкові. З'явились фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Харківської області в Telegram та президента України Володимира Зеленського в Telegram та Державну службу спецзв'язку в Telegram.

Деталі та фото від поліції Як нагадали поліцейські, окупанти вдарили по Харкову, внаслідок чого пошкоджено об'єкт телевізійної інфраструктури. На місці вже працюють слідчо-оперативна група, криміналісти та вибухотехніки. Фото: поліція показала наслідки удару окупантів (t.me/police_kh_region) "Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують та вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії", - додали правоохоронці. Місцеві ЗМІ також публікують фото наслідків російського терористичного удару. Фото: наслідки удару РФ по Харкову (nakipelo.ua) Підтвердження Зеленського Тим часом президент України Володимир Зеленський підтвердив, що російські окупанти завдали удару по харківській телевежі. Інформацію про обстріл він передав президенту США Джо Байден під час телефонної розмови. Проблеми з телевізійним сигналом У Держспецзв'язку розповіли, що внаслідок удару по телевежі тимчасово відсутня трансляція телевізійного сигналу. Роботи з відновлення продовжуються. Харків'янам також розповіли, що вони можуть отримувати інформацію з ефіру місцевих радіостанцій, користуватися кабельним чи онлайн-телебаченням чи отримувати сигнал ТБ через супутникові приймачі.