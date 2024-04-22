Байден у розмові з Зеленським дав дві важливі обіцянки: чого чекати Україні

Президент Володимир Зеленський сьогодні, 22 квітня, провів розмову зі своїм американським колегою Джо Байденом. Вони обговорювали постачання зброї, якої потребують ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України в Telegram .

Байден запевнив Зеленського, що негайно підпише закон про допомогу Україні в разі його схвалення Сенатом США. Зеленський подякував Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство.

"Я також відзначив двопартійну підтримку законопроєкту й особисту роль спікера Майка Джонсона та лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення Палати представників - дозволити конфіскацію російських активів - посилає потужний сигнал усім нашим партнерам", - пише Зеленський.

Новий пакет допомоги Україні

Зеленський розповів Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів і бомб. Зокрема, про удар по телевежі в Харкові, який стався буквально за кілька хвилин до розмови. Президент України впевнений, що це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя.

Президенти обговорили перший пакет оборонної допомоги, який США передадуть Україні після ухвалення закону. Байден запевнив, що він буде швидким і потужним та посилить наші протиповітряні, далекобійні та артилерійські можливості.

Також вони обговорили підписання двосторонньої безпекової угоди та підготовку до майбутнього Саміту миру.