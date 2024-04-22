Кулеба: Україна обговорює з союзниками постачання чотирьох батарей Patriot

Україна працює над тим, щоб отримати ще чотири додаткові батареї Patriot від союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

Міністр підкреслив, що про будь-яку конкретику щодо передачі систем ППО, зокрема Patriot, краще дізнаватися, коли будуть прийняті відповідні рішення. Так сталося з Німеччиною, коли вона оголосила про передачу своєї батареї Patriot.

"Завдання міністрів - готувати рішення. І зараз у розробці, я говорив три минулого тижня, але сьогодні у мене остання розмова була і я розумію, що у нас є на радарі чотири конкретні батареї, якщо йдеться про Patriot. Ведуться переговори між нами та відповідними країнами та США", - розповів глава МЗС.

Кулеба наголосив, що зараз завдання полягає у тому, щоб прискорити ухвалення відповідних рішень.

"Такі рішення будуть, я не сумніваюся. І це є позитивним для України результатом", - додав міністр.

Також він нагадав, що сьогодні, 22 квітня, президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом США Джо Байденом і це питання стало ключовим під час телефонного дзвінка.