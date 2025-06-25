Удар РФ по Дніпру та візит Зеленського на саміт НАТО: новини за 24 червня

РФ масовано атакувала Краматорськ дронами "Герань-2": які наслідки

За словами начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка, місто було атаковано шістьма ударними безпілотниками "Герань-2". Окупанти завдали ударів по території підприємств міста.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень", - повідомив Гончаренко.

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Як зазначається в публікації, невеликі, але стратегічно важливі, Естонія, Латвія та Литва - на передовій ризику. На їхній території проживають значні російськомовні громади, кордони з РФ і Білоруссю відкриті. За оцінками канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, Росія може спробувати агресію тут уже в найближчі 5 років. Це змушує країни вживати екстрених заходів.

Один із тривожних сценаріїв: російського поїзда зупинять на території Балтії, потім під прикриттям захисту росіян введуть війська. Потім може послідувати блокада Балтії, захоплення островів і блокада Сувальського коридору. НАТО застосує статтю 5, але війна почнеться миттєво і буде гібридною з ударами по інфраструктурі, системам зв'язку і навіть по підводних кабелях.

"Шахеди" замовили ще до війни в Україні: Зеленський про відносини Росії та Ірану

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News розповів, Україна намагалась розв'язати питання передачі Іраном дронів типу "Шахед" до Росії. Однак в Тегерані запевняли, що Москва замовила дрони ще до вторгнення в Україну.

"Ми все ще хотіли розв'язати це питання, і вони дали нам слово, що цей пакет був замовлений Росією до війни. А потім, у 2022 році, вони передали тисячі таких одиниць, продовжили роботу. А потім надали ліцензії на будівництво заводів у Росії", - сказав Зеленський.

У Дніпрі через ворожу атаку є жертви та постраждалі

"Цифри ще уточнюються. На жаль, кількість людей, яких зачепила ця атака, постійно зростає. Втім, їх могло бути в рази більше. Дуже багато з тих, хто знаходився в зоні ураження, у момент удару були в укритті. Це врятувало десятки життів", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

РФ атакувала "Шахедами" територію одного з навчальних центрів Сухопутних військ ЗСУ

Як повідомили в Сухопутних військах, атака сталася 24 червня. Зазначено, що "завдяки впровадженню комплексу превентивних заходів, чітко визначеним алгоритмам безпеки та високому рівню підготовки особового складу вдалося уникнути чисельних втрат". Поранення дістав один військовослужбовець, якого доправили до лікувального закладу.

"Одночасно застосовуються посилені захисні заходи для забезпечення безпеки та здоров'я військовослужбовців у разі можливих ракетних і повітряних атак противника", - додають військові.

Трамп зрушив війну в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із Путіним, - Рютте

На думку генсека НАТО Марка Рютте, президент США Дональд Трамп допоміг зрушити питання припинення війни в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із диктатором Володимиром Путіним.

Водночас генсек назвав мирні переговори між Україною та РФ в Стамбулі "несерйозними", посилаючись на позицію Москви. За його словами, союзники по НАТО мають забезпечити Україну всім необхідним для продовження боротьби та гарантувати її сильні позиції, коли почнуться справжні перемовини.

Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але в нас є фінансування на значно меншу кількість, - Зеленський

"Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 35 млрд доларів. Це майже 1000 військових засобів від артилерії до передових засобів дронів, передових способів ведення війни, ракет. Але близько 40% всього потенціалу не має належного фінансування. Це проблема. Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість", - заявив президент України під час звернення до учасників пленарного засідання Форуму оборонних індустрій у Нідерландах.

У ЗСУ розкрили цілі літньої кампанії росіян

За словами речника ОСУВ "Хортиця" Віктора Трегубова, по всьому фронту була досить висока інтенсивність боїв.

"Це не новина, це просто символ того, що в росіян триває літня кампанія, а цілі її доволі-таки означені - це спроба вийти на кордони Дніпропетровської області, це спроба прорватися посередині Донецької області, і це загальний тиск усюди, де вони зараз ще можуть тиснути", - додав він.

Європа планує переконати Трампа продати зброю Україні, - WP

Як розповіли виданню три неназвані європейські чиновники, європейські союзники вважають, що вони можуть переконати Трампа продати Україні американську зброю, якщо вони або Київ виділять на це гроші, зокрема у формі позик.

Один зі співрозмовників WP уточнив, що зелене світло на такий продаж зброї залежатиме і від забаганок американського лідера. За його словами, чиновники Трампа не бажають робити великих кроків, які, на їхню думку, можуть викликати гнів Кремля і зірвати амбіції Трампа щодо проведення мирних переговорів або зближення з Москвою.

ПАРЄ закликала Росію створити механізм постійного обміну полоненими з Україною

У резолюції ПАРЄ висловила занепокоєння з приводу тяжкого становища українських військовополонених, які "піддаються стратам, широко розповсюдженим і систематичним тортурам, а також нелюдському та принизливому поводженню, що дорівнює воєнним злочинам і злочинам проти людяності".

На цьому тлі Парламентська асамблея закликала міжнародне співтовариство до термінового втручання і настійно закликала всі держави підтримати переговори з метою прискорення звільнення і повернення всіх військовополонених.

"Антиукраїнська істерія". У МЗС пройшлися по опитуванню угорців про членство України в ЄС

В Угорщині закінчилися так звані "консультації" щодо вступу України до Євросоюзу, які тривали з 14 квітня до 20 червня. Офіційних результатів опитування немає.

У МЗС нагадали, що під час "консультацій" угорські урядовці докладали максимальних зусиль, щоб забезпечити для себе потрібний результат.

"Справжня мета цієї антиукраїнської істерії полягає в тому, щоб перевести увагу угорського суспільства з провалів соціально-економічної політики уряду на уявного зовнішнього ворога. Переконані, що більшість громадян Угорщини здатні розпізнати цю примітивну маніпуляцію", - додали у відомстві.