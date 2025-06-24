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Ракетний обстріл Дніпра: кількість поранених зросла до 153, більше десятка "важкі"

Вівторок 24 червня 2025 16:17
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Ракетний обстріл Дніпра: кількість поранених зросла до 153, більше десятка "важкі" Фото: кількість поранених у Дніпрі зросла до 153, більше десятка "важкі" (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість поранених внаслідок ранкового обстрілу Дніпра зросла до 153. Наразі 12 постраждалих перебувають у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергія Лисака.

За словами Лисака, станом на зараз відомо про 153 поранених у Дніпрі, серед яких 12 людей перебувають у важкому стані.

Фото: кількість поранених у Дніпрі зросла до 153, більше десятка "важкі" (t.me/dnipropetrovskaODA)

"Медичну допомогу надали вже 18 дітям. Найменшому пацієнту лише півроку", - додав він.

Ракетний обстріл Дніпра

24 червня приблизно о 11:10 російські війська завдали ракетного удару по містах Дніпро та Самар.

У Дніпрі внаслідок атаки пошкоджено адміністративну будівлю, вибито вікна в житлових будинках, магазинах, навчальних установах, дитячій лікарні та гуртожитку.

Також зазнав ушкоджень пасажирський поїзд - на момент обстрілу всередині перебували пасажири, частина з них дістала травми.

На місцях працюють медики, рятувальники та правоохоронці. Слідчо-оперативні групи фіксують наслідки ударів і збирають докази чергового воєнного злочину Росії.

Детальніше про ворожий обстріл Дніпра - у матеріалі РБК-Україна.

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