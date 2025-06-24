Створять трибунал щодо агресії РФ: Зеленський і Берсе підпишуть історичну угоду

Президент Володимир Зеленський та Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розгляду злочинів агресії проти України в Страсбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Ради Європи.

Як повідомили у відомстві, Комітет міністрів Ради Європи сьогодні уповноважив Генерального секретаря Берсе підписати угоду, яка включає Статут Спеціального трибуналу.

"Справедливість для України не чекатиме", - заявив Берсе напередодні завтрашнього підписання.

За його словами, вперше створюється спеціальний міжнародний трибунал для розгляду злочинів агресії.

"Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях", - сказав він.

Наразі відомо, що Комітет міністрів завершив роботу над юридичними текстами, що лежать в основі Спеціального трибуналу. А також завершив підготовчу роботу щодо розширеної часткової угоди, яка дозволить широкому колу сторін, включаючи членів і нечленів Ради Європи, а також Європейський Союз, підтримувати і допомагати в управлінні трибуналом.

Що відомо про трибунал

Спеціальний трибунал створять у межах Ради Європи для притягнення до відповідальності найвищих посадовців за злочин агресії проти України. Йдеться про незаконне застосування військової сили проти іншої держави, що є грубим порушенням Статуту ООН.

Наразі Міжнародний кримінальний суд має повноваження розслідувати лише військові злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні. Але через обмеження його юрисдикції він не може розглядати саме злочин агресії. Новий трибунал покликаний усунути цю прогалину в міжнародному правосудді.

"Ключові юридичні документи, що лежать в основі Спеціального трибуналу, тепер можуть бути розглянуті сторонами, зацікавленими в приєднанні до Розширеної часткової угоди. Комітет міністрів продовжить обговорення цього питання, коли держави виявлять бажання взяти участь", - сказано у повідомленні.

Серед пріоритетів Ради Європи щодо України, яка входить до організації з 1995 року, - створення Реєстру збитків, що вже отримав понад 34 тисячі звернень, а також робота над запуском Комісії з розгляду цих заяв і Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

Європейський суд з прав людини залишається єдиною міжнародною судовою інстанцією, яка розглядає справи про порушення прав людини, пов’язані з повномасштабною агресією Росії проти України.