ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ вночі масовано атакувала Краматорськ дронами "Герань-2": які наслідки

Вівторок 24 червня 2025 08:55
UA EN RU
РФ вночі масовано атакувала Краматорськ дронами "Герань-2": які наслідки Ілюстративне фото: РФ вночі масовано атакувала Краматорськ (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація у ніч на вівторок, 24 червня, масована атакувала місто Краматорськ, що у Донецькій області, ударними дронами "Герань-2".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка.

За його даними, близько 02:42 місто було атаковано шістьма ударними безпілотниками "Герань-2".

Російські війська завдали ударів по території підприємств міста.

"За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Встановлюємо наслідки руйнувань та пошкоджень", - повідомив Гончаренко.

Що відомо про Краматорськ

Краматорськ - промислове та адміністративне місто на сході України, розташоване в Донецькій області. До 2014 року місто було частиною промислового осередку Донбасу, а після початку російської агресії стало тимчасовим адміністративним центром Донецької області під контролем України.

Місто неодноразово ставало мішенню для обстрілів з боку російської армії. Один із найтрагічніших епізодів стався у квітні 2022 року, коли внаслідок ракетного удару по залізничному вокзалу загинуло десятки цивільних

Удар по Краматорську 21 червня

Ввечері суботи, 21 червня, російські війська завдали серії авіаударів по Краматорську.

Тоді Гончаренко повідомив про сім ворожих ударів, які прийшлися на промислові об’єкти та житлові квартали Краматорська. Один із боєприпасів влучив у багатоповерхівку. Станом на ніч 22 червня було відомо про одного постраждалого.

У прокуратурі уточнили, що місто зазнало авіаударів. Один із снарядів частково зруйнував чотириповерховий житловий будинок.

За оновленими даними було відомо, що чотири людини загинули, ще чотири отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Краматорськ
Новини
Війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе: як відпрацювала ППО
Війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе: як відпрацювала ППО
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України