Трамп зрушив війну в Україні з мертвої точки, розпочавши діалог із Путіним, - Рютте

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Марка Рютте на Громадському форумі НАТО.

"Я хочу похвалити президента Трампа за вихід із глухого кута. Коли він прийшов до влади, він розпочав діалог із президентом Путіним, і я завжди вважав це вирішальним", - сказав Рютте.

На його думку, зробити це міг тільки Трамп.

"Є лише один лідер, який міг би вирватися з глухого кута, і це мав бути американський президент, тому що він є наймогутнішим лідером у світі та очолює 25% світового Валового внутрішнього продукту і наймогутнішу та найпотужнішу армію у світі", - заявив генсек НАТО.

При цьому Рютте сказав, що втручання Трампа не призведе до "негайної угоди".

"Те, що він зробив, було дуже важливим. Але це не означає, що ми зараз негайно досягнемо угоди. Це займе час", - зауважив він.

Генеральний секретар НАТО зазначив, що наразі складно спрогнозувати, коли може настати припинення вогню. Водночас він наголосив: Альянс повинен забезпечити Україну всім необхідним, щоб вона могла продовжувати опір і мати найкращі позиції на момент початку реальних переговорів.

Реакція Рютте на перемовини України та Росії

Водночас Марк Рютте назвав мирні переговори між Україною та Росією в Стамбулі "несерйозними", посилаючись на позицію Москви. За його словами, союзники по НАТО мають забезпечити Україну всім необхідним для продовження боротьби та гарантувати її сильні позиції, коли почнуться справжні перемовини

"Я не кажу про ці перемовини, які зараз веде цей російський історик (голова російської делегації Володимир Мединський - ред.), повертаючись до подій тисячолітньої давнини, і того, хто за що тоді був відповідальний", - уточнив він.

Рютте переконаний, що два раунди переговорів у Стамбулі були "несерйозною справою". При цьому генсек "гордий за Україну, яка відправила на ці зустрічі делегацію високого рівня".

"Тож вони (українці - ред.) поставилися до цього серйозно. Але очевидно, що Росія не була серйозною", - додав він.

Генсек НАТО висловив сподівання, що реальні переговори про мир "розпочнуться у найближчому майбутньому.