Європа планує переконати Трампа продати зброю Україні, - WP
Європейські чиновники очікують, що їм вдасться переконати президента США Дональда Трампа почати продаж зброї Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Як розповіли виданню три неназвані європейські чиновники, європейські союзники вважають, що вони можуть переконати Трампа продати Україні американську зброю, якщо вони або Київ виділять на це гроші, зокрема у формі позик.
Один зі співрозмовників WP уточнив, що зелене світло на такий продаж зброї залежатиме і від забаганок американського лідера. За його словами, чиновники Трампа не бажають робити великих кроків, які, на їхню думку, можуть викликати гнів Кремля і зірвати амбіції Трампа щодо проведення мирних переговорів або зближення з Москвою.
При цьому неназвані представники НАТО вважають, що за нинішньої ситуації Україна зможе протриматися проти Росії ще рік.
"На нашу думку, це не призведе до повного краху протягом 12 місяців. Ймовірно, у вас ще буде рік, але Україна... буде в дуже важкому становищі. Вони битимуться в оборонній позиції майже весь час", - заявив у коментарі виданню високопоставлений представник Альянсу.
За його словами, в українських військ може бути нестача засобів протиповітряної оборони, танкових бригад і ракетних запасів.
Продаж зброї Україні
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планував зустрітися з президентом США Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді й обговорити можливість продажу американської зброї Україні. Але зустріч так і не відбулася.
При цьому радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевняв, що Трамп зрештою дозволить продати Україні зброю.
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