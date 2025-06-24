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Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але є нюанс, - Зеленський

Гаага, Вівторок 24 червня 2025 15:51
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Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але є нюанс, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українська оборонна промисловість може виробляти за рік 8 мільйонів дронів. Але фінансування на це не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

"Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 35 мільярдів доларів. Це майже 1000 військових засобів від артилерії до передових засобів дронів, передових способів ведення війни, ракет", - розповів президент.

Він уточнив, що близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування. І це проблема.

"Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість", - пояснив Зеленський.

Виробництво дронів в Україні

Нагадаємо, Україна після початку повномасштабної війни в рази збільшила виробництво як розвідувальних, так і ударних безпілотників. Зокрема, українські компанії почали виробляти далекобійні безпілотники, які вражають цілі на території Росії.

Лише 2 червня заступник глави Міністерства оборони України Олександр Козенко зазначав, що щороку український ОПК може виготовляти близько 10 млн дронів.

Також учора, 24 червня, стало відомо, що Британія фінансуватиме виробництво українських безпілотників.

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