Україна може виробляти 8 млн дронів на рік, але є нюанс, - Зеленський

Українська оборонна промисловість може виробляти за рік 8 мільйонів дронів. Але фінансування на це не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента України Володимира Зеленського на Форумі оборонних індустрій у Гаазі.

"Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує 35 мільярдів доларів. Це майже 1000 військових засобів від артилерії до передових засобів дронів, передових способів ведення війни, ракет", - розповів президент. Він уточнив, що близько 40% усього потенціалу не має необхідного фінансування. І це проблема. "Наприклад, ми можемо виробляти близько 8 млн дронів на рік різного типу, але в нас є фінансування на значно меншу кількість", - пояснив Зеленський.