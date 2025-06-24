ua en ru
Вт, 24 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін готується до нападу на країни НАТО: Bloomberg прорахувало наслідки

Москва, Вівторок 24 червня 2025 09:14
UA EN RU
Путін готується до нападу на країни НАТО: Bloomberg прорахувало наслідки Фото: Путін готує нову війну (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Економічні моделі Bloomberg Economics показують втрати світового ВВП до 1,5 трлн доларів у разі повномасштабної війни Росії проти Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Росія нарощує військову міць

Як зазначається в публікації, Російська Федерація активно нарощує виробництво артилерійських снарядів, дронів і ракет. Обсяги виробництва скоро перевищать попит, навіть з урахуванням українського фронту.

Додаткову тривогу викликали спільні дії США та Ізраїлю проти Ірану - союзника Москви. Путін виглядає більш впевненим і готовим відстоювати розширені амбіції.

Гарантії НАТО

Перед стартом саміту в Гаазі Дональд Трамп має підтвердити прихильність статті 5 - "колективному захисту" союзників. Однак Європу турбують зміни його позиції: на G7 президент США прямо задався питанням відсутності Росії в групі.

Європейські лідери сумніваються в дієвості американських гарантій. Сценарій війни може перевірити реакцію не тільки США, а й усіх країн НАТО.

Країни Балтії як головна мета

Невеликі, але стратегічно важливі, Естонія, Латвія та Литва - на передовій ризику. На їхній території проживають значні російськомовні громади, кордони з РФ і Білоруссю відкриті.

За оцінками канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, Росія може спробувати агресію тут уже в найближчі п'ять років. Це змушує країни вживати екстрених заходів.

Гібридні атаки та захоплення стратегічних точок

Один із тривожних сценаріїв: російського поїзда зупинять на території Балтії, потім під прикриттям захисту росіян введуть війська. Потім може послідувати блокада Балтії, захоплення островів і блокада Сулавського коридору.

НАТО застосує статтю 5, але війна почнеться миттєво і буде гібридною з ударами по інфраструктурі, системам зв'язку і навіть по підводних кабелях.

Путін готується до нападу на країни НАТО: Bloomberg прорахувало наслідки

Наслідки для економіки

Bloomberg Economics оцінює прямі втрати в перші 12 місяців: зниження глобального ВВП на 1,3-1,5 %, що становить приблизно 1,5 трлн доларів. Це майже можна порівняти з наслідками масштабного вторгнення в Україну.

Промисловість і торгівля в Балтії можуть скоротитися на 43%, ЄС втратить близько 1,2 % ВВП, Росія - лише 1 %. Країни на кшталт США і Китаю також відчують негатив: фінансові ринки впадуть, ціни на енергоносії зростуть, кредити дорожчають.

НАТО зміцнює східний фланг

Військові плани НАТО зростають: тепер планується витрачати щонайменше 3,5 % ВВП на оборону - плюс ще 1,5 % на інфраструктуру, цивільну оборону і кібербезпеку.

Балтія переглядає заборони на протипіхотні міни, закуповує нові системи ППО і зміцнює сухопутні силові структури. Обговорюються спільні батальйони і бази вздовж російського кордону.

Холодна дипломатія і навіть шанс на мир

Незважаючи на загрози, деякі європейські лідери сподіваються на мирне врегулювання. Необхідний консенсус США, ЄС і участь Китаю як посередника. Можливий сценарій: Україна стане членом ЄС, а санкції проти Росії будуть частково зняті.

Bloomberg оцінює, що це принесе зростання світового ВВП: на 0,5 % для ЄС і РФ, а глобальний - на 0,3 %. Але Європа поки що не готова повернути колишні зв'язки з Москвою.

Путін готується до нападу на країни НАТО: Bloomberg прорахувало наслідки

Росія готує наступ, а світ - захист

Тим часом Москва зміцнює свої військові позиції: модернізує ядерну базу в Калінінграді, будує інфраструктуру по північно-західному кордону і нарощує потенціал.

США і Європа, усвідомлюючи загрозу, нарощують оборону. Україна отримує підтримку, санкції посилюються, і східний фланг НАТО готується до найгірших сценаріїв.

"Європа стоїть на рубежі нового етапу - потрібна активна оборона і дипломатична ясність. Війна може початися раптово, але шанс запобігти їй ще залишається", - йдеться в публікації.

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вже за кілька років Росія може атакувати територію НАТО.

З оцінками Німеччини згоден президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що Росія може здійснити новий напад через кілька років. Країни Балтії можуть стати першочерговими цілями.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Володимир Путін
Новини
Війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе: як відпрацювала ППО
Війська РФ атакували Україну майже сотнею дронів-камікадзе: як відпрацювала ППО
Аналітика
НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України
Дмитро Левицькийкореспондент РБК-Україна НАТО під тиском Трампа: чи врятують 5% Альянс і підтримку України