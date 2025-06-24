Путін готується до нападу на країни НАТО: Bloomberg прорахувало наслідки
Економічні моделі Bloomberg Economics показують втрати світового ВВП до 1,5 трлн доларів у разі повномасштабної війни Росії проти Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Росія нарощує військову міць
Як зазначається в публікації, Російська Федерація активно нарощує виробництво артилерійських снарядів, дронів і ракет. Обсяги виробництва скоро перевищать попит, навіть з урахуванням українського фронту.
Додаткову тривогу викликали спільні дії США та Ізраїлю проти Ірану - союзника Москви. Путін виглядає більш впевненим і готовим відстоювати розширені амбіції.
Гарантії НАТО
Перед стартом саміту в Гаазі Дональд Трамп має підтвердити прихильність статті 5 - "колективному захисту" союзників. Однак Європу турбують зміни його позиції: на G7 президент США прямо задався питанням відсутності Росії в групі.
Європейські лідери сумніваються в дієвості американських гарантій. Сценарій війни може перевірити реакцію не тільки США, а й усіх країн НАТО.
Країни Балтії як головна мета
Невеликі, але стратегічно важливі, Естонія, Латвія та Литва - на передовій ризику. На їхній території проживають значні російськомовні громади, кордони з РФ і Білоруссю відкриті.
За оцінками канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та генсека НАТО Марка Рютте, Росія може спробувати агресію тут уже в найближчі п'ять років. Це змушує країни вживати екстрених заходів.
Гібридні атаки та захоплення стратегічних точок
Один із тривожних сценаріїв: російського поїзда зупинять на території Балтії, потім під прикриттям захисту росіян введуть війська. Потім може послідувати блокада Балтії, захоплення островів і блокада Сулавського коридору.
НАТО застосує статтю 5, але війна почнеться миттєво і буде гібридною з ударами по інфраструктурі, системам зв'язку і навіть по підводних кабелях.
Наслідки для економіки
Bloomberg Economics оцінює прямі втрати в перші 12 місяців: зниження глобального ВВП на 1,3-1,5 %, що становить приблизно 1,5 трлн доларів. Це майже можна порівняти з наслідками масштабного вторгнення в Україну.
Промисловість і торгівля в Балтії можуть скоротитися на 43%, ЄС втратить близько 1,2 % ВВП, Росія - лише 1 %. Країни на кшталт США і Китаю також відчують негатив: фінансові ринки впадуть, ціни на енергоносії зростуть, кредити дорожчають.
НАТО зміцнює східний фланг
Військові плани НАТО зростають: тепер планується витрачати щонайменше 3,5 % ВВП на оборону - плюс ще 1,5 % на інфраструктуру, цивільну оборону і кібербезпеку.
Балтія переглядає заборони на протипіхотні міни, закуповує нові системи ППО і зміцнює сухопутні силові структури. Обговорюються спільні батальйони і бази вздовж російського кордону.
Холодна дипломатія і навіть шанс на мир
Незважаючи на загрози, деякі європейські лідери сподіваються на мирне врегулювання. Необхідний консенсус США, ЄС і участь Китаю як посередника. Можливий сценарій: Україна стане членом ЄС, а санкції проти Росії будуть частково зняті.
Bloomberg оцінює, що це принесе зростання світового ВВП: на 0,5 % для ЄС і РФ, а глобальний - на 0,3 %. Але Європа поки що не готова повернути колишні зв'язки з Москвою.
Росія готує наступ, а світ - захист
Тим часом Москва зміцнює свої військові позиції: модернізує ядерну базу в Калінінграді, будує інфраструктуру по північно-західному кордону і нарощує потенціал.
США і Європа, усвідомлюючи загрозу, нарощують оборону. Україна отримує підтримку, санкції посилюються, і східний фланг НАТО готується до найгірших сценаріїв.
"Європа стоїть на рубежі нового етапу - потрібна активна оборона і дипломатична ясність. Війна може початися раптово, але шанс запобігти їй ще залишається", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що вже за кілька років Росія може атакувати територію НАТО.
З оцінками Німеччини згоден президент Литви Гітанас Науседа. Він заявив, що Росія може здійснити новий напад через кілька років. Країни Балтії можуть стати першочерговими цілями.