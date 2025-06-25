Удар РФ по Днепру и визит Зеленского на саммит НАТО: новости за 24 июня

Российская армия нанесла баллистический удар по городу Днепр, известно о десятках раненых и жертвах. А президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Гаагу, Нидерланды, где проходит саммит НАТО.
Более подробно о том, что произошло во вторник, 24 июня - в материале РБК-Украина.
По словам начальника Краматорской городской военной администрации Александра Гончаренко, город был атакован шестью ударными беспилотниками "Герань-2". Оккупанты нанесли удары по территории предприятий города.
"По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Устанавливаем последствия разрушений и повреждений", - сообщил Гончаренко.
Как отмечается в публикации, небольшие, но стратегически важные, Эстония, Латвия и Литва - на передовой риска. На их территории проживают значительные русскоязычные общины, границы с РФ и Беларусью открыты. По оценкам канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте, Россия может попробовать агрессию здесь уже в ближайшие 5 лет. Это заставляет страны принимать экстренные меры.
Один из тревожных сценариев: российского поезда остановят на территории Балтии, затем под прикрытием защиты россиян введут войска. Затем может последовать блокада Балтии, захват островов и блокада Сувальского коридора. НАТО применит статью 5, но война начнется мгновенно и будет гибридной с ударами по инфраструктуре, системам связи и даже по подводным кабелям.
Президент Владимир Зеленский в интервью Sky News рассказал, Украина пыталась решить вопрос передачи Ираном дронов типа "Шахед" в Россию. Однако в Тегеране уверяли, что Москва заказала дроны еще до вторжения в Украину.
"Мы все еще хотели решить этот вопрос, и они дали нам слово, что этот пакет был заказан Россией до войны. А потом, в 2022 году, они передали тысячи таких единиц, продолжили работу. А потом предоставили лицензии на строительство заводов в России", - сказал Зеленский.
"Цифры еще уточняются. К сожалению, количество людей, которых задела эта атака, постоянно растет. Впрочем, их могло быть в разы больше. Очень многие из тех, кто находился в зоне поражения, в момент удара были в укрытии. Это спасло десятки жизней", - отметил руководитель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Как сообщили в Сухопутных войсках, атака произошла 24 июня. Указано, что "благодаря внедрению комплекса превентивных мер, четко определенным алгоритмам безопасности и высокому уровню подготовки личного состава удалось избежать многочисленных потерь". Ранения получил один военнослужащий, которого доставили в лечебное учреждение.
"Одновременно применяются усиленные защитные меры для обеспечения безопасности и здоровья военнослужащих в случае возможных ракетных и воздушных атак противника", - добавляют военные.
По мнению генсека НАТО Марка Рютте, президент США Дональд Трамп помог сдвинуть вопрос прекращения войны в Украине с мертвой точки, начав диалог с диктатором Владимиром Путиным.
В то же время генсек назвал мирные переговоры между Украиной и РФ в Стамбуле "несерьезными", ссылаясь на позицию Москвы. По его словам, союзники по НАТО должны обеспечить Украину всем необходимым для продолжения борьбы и гарантировать ее сильные позиции, когда начнутся настоящие переговоры.
"Потенциал нашего оборонного производства превышает 35 млрд долларов. Это почти 1000 военных средств от артиллерии до передовых средств дронов, передовых способов ведения войны, ракет. Но около 40% всего потенциала не имеет должного финансирования. Это проблема. Например, мы можем производить около 8 млн дронов в год различного типа, но у нас есть финансирование на значительно меньшее количество", - заявил президент Украины во время обращения к участникам пленарного заседания Форума оборонных индустрий в Нидерландах.
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Виктора Трегубова, по всему фронту была достаточно высокая интенсивность боев.
"Это не новость, это просто символ того, что у россиян продолжается летняя кампания, а цели ее довольно-таки обозначены - это попытка выйти на границы Днепропетровской области, это попытка прорваться посередине Донецкой области, и это общее давление всюду, где они сейчас еще могут давить", - добавил он.
Как рассказали изданию три неназванных европейских чиновника, европейские союзники считают, что они могут убедить Трампа продать Украине американское оружие, если они или Киев выделят на это деньги, в том числе в форме займов.
Один из собеседников WP уточнил, что зеленый свет на такую продажу оружия будет зависеть и от прихотей американского лидера. По его словам, чиновники Трампа не желают делать больших шагов, которые, по их мнению, могут вызвать гнев Кремля и сорвать амбиции Трампа по проведению мирных переговоров или сближению с Москвой.
В резолюции ПАСЕ выразила обеспокоенность по поводу бедственного положения украинских военнопленных, которые "подвергаются казням, широко распространенным и систематическим пыткам, а также бесчеловечному и унизительному обращению, равному военным преступлениям и преступлениям против человечности".
На этом фоне Парламентская ассамблея призвала международное сообщество к срочному вмешательству и настоятельно призвала все государства поддержать переговоры с целью ускорения освобождения и возвращения всех военнопленных.
В Венгрии закончились так называемые "консультации" по вступлению Украины в Евросоюз, которые длились с 14 апреля до 20 июня. Официальных результатов опроса нет.
В МИД напомнили, что во время "консультаций" венгерские чиновники прилагали максимальные усилия, чтобы обеспечить для себя нужный результат.
"Настоящая цель этой антиукраинской истерии заключается в том, чтобы перевести внимание венгерского общества с провалов социально-экономической политики правительства на мнимого внешнего врага. Убеждены, что большинство граждан Венгрии способны распознать эту примитивную манипуляцию", - добавили в ведомстве.
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