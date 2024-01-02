Удар по музею Шухевича у Львові та допомога від Канади: новини за 1 січня

Війна Росії проти України: останні новини

Удари по багатоповерхівках в Одесі і знищений музей Шухевича: що відомо про нічну атаку РФ

Російські війська атакували Україну безпілотниками. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу "Шахед". Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава - Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ.

Усього зафіксовано пуски 90 ворожих безпілотників "Шахед". Також ворог завдав удару чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з ТОТ Херсонської і Запорізької областей.

Під час масованої атаки дронів-камікадзе "Шахед" 1 січня під удар потрапив музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича на околиці Львова. Ворог повністю знищив історичну пам'ятку.

Зеленський обговорив із Трюдо посилення захисту українського неба

Президент України Володимир Зеленський провів першу міжнародну розмову у 2024 році. Зокрема, він обговорив з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення захисту українського неба.

"Передусім спілкувалися на безпекову тематику. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари "Шахедів". Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів", - заявив він.

Зеленський додав, що подякував Трюдо за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "Насамсів" - систем і ракет до них.

"Обговорили роботу над безпековими гарантіями, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди", - додав президент.

Крім того, лідери обговорили підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі.

"Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері", - підкреслив Зеленський.

Обстріл дроном Сумської області: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена

Унаслідок вчорашньої російської атаки по Сумській області загинула жінка. Зазначається, що близько 15:00 окупанти атакували безпілотниками Есманську громаду.

Один безпілотник влучив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок.

У поліції повідомили, що 40-річний чоловік загинув від удару РФ. Також ще одна жінка отримала поранення. Внаслідок влучання 52-річна жінка від отриманих травм померла в лікарні.

В окупованому Лисичанську був "приліт" по училищу, де базувалися солдати РФ, - ЗМІ

Тимчасово окупований Лисичанськ 31 грудня перебував під ударом. "Приліт", ймовірно, зафіксували по будівлі з російськими солдатами.

За інформацією видання, факт удару по Лисичанську вчора вночі підтвердила окупаційна адміністрація міста.

"О 00:40 (23:40 за Києвом - ред.) вулиці міста освітили розриви снарядів… Але навіть дива у новому році на нашому боці - внаслідок обстрілу жоден мирний житель не постраждав", - сказано у повідомленні "адміністрації".

Але російські Telegram-канали пишуть про те, що українські військові нібито вдарили по розташуванню козацького добровольчого загону "Кубань" (БАРС-16). Солдати базувалися у 94-му училищі у Лисичанську.

Норвегія дозволила прямий продаж зброї та оборонної продукції Україні

Уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення норвезької оборонної промисловості Україні", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

За умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірки потреб і контролю кінцевого користувача, уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості оборонним відомствам України.

"Ця зміна означає, що ми захищаємо фундаментальні інтереси Норвегії в галузі оборони та політики безпеки разом із нашими союзниками. Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації з політикою безпеки", - заявив міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Sea Baby несуть не лише вибухівку. Розкрита нова таємниця морських дронів (відео)

Морські дрони СБУ під назвою Sea Baby можуть не тільки нести вибухівку. Вони ще й здатні стріляти ракетами.

Як зазначив глава СБУ Василь Малюк, морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", - сказав голова СБУ, додавши, що окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

"Президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям - один із пріоритетних", - акцентував Малюк.

Своєю чергою голова СБУ зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе.

"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", - сказав він.

Зеленський назвав першочергове завдання на цьому етапі війни з РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що його першочерговим завданням на цьому етапі війни з Росією є захист сходу.

"Першочерговим завданням у сухопутній війні буде захист сходу, порятунок цих дуже важливих міст України, сходу і півдня, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Херсона, Миколаєва, і захист критичної інфраструктури країни", - заявив він.

Зеленський підкреслив, що швидкість досягнення успіху залежатиме від військової допомоги, яку він отримає від західних партнерів. Він попросив надати Україні Taurus, крилату ракету дальнього радіуса дії німецького виробництва, здатну вибухати глибоко всередині цілі. Це може дозволити Україні зруйнувати Керченський міст вартістю 4 млрд доларів, фактично ізолювавши Кримський півострів від Росії.

"Росія повинна знати, що для нас це військовий об'єкт". Він припускає, що німці - не єдина західна держава, що стоїть на його шляху", - заявив він.

Зеленський, як і раніше, відкрито говорить про свої цілі на сході та півдні. Заявлена ним стратегічна мета - повернути Україну до її первісних кордонів - не змінилася і не зміниться, але він більше не встановлює тимчасові рамки і не обіцяє, скільки території Україна зможе деокупувати у 2024 році.