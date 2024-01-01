Взяв кредит і пішов воювати за окупантів. У Житомирі оголосили вирок бойовику "ДНР"

Жителя Слов'янська (Донецька область), який вступив до лав "ДНР" і воює за окупантів, засудили до 12 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України в Житомирській області.

Деталі справи

Зловмисником виявився мешканець Слов'янська, який ще у 2015 році добровільно приєднався до терористів на сході України.

"Зробив він це з меркантильних міркувань - чоловік оформив в одному з українських банків доларовий кредит, який не хотів повертати", - йдеться в повідомленні.

Після відповідної підготовки фігурант отримав позивний "Виконроб" і посаду старшини механізованої роти так званого "окремого мотострілецького гвардійського (штурмового) "Іловайського" батальйону (відомого як "сомалі"), який підпорядкований "Міністерству оборони ДНР".

Фото: Бойовик (facebook.com/ssu.zhytomyr)

Як встановили слідчі та контррозвідники СБУ, упродовж 9 років війни бойовик "Прораб" із готовністю виконує накази ватажків терористів щодо активних бойових дій проти сил АТО/ООС.

Бойовику винесли вирок

За "бойові подвиги" "сомалієць" має псевдонагороди від так званих "вищих керівників політичного та силового блоків" терористичної організації "ДНР".

Завдяки доказовій базі Корольовський районний суд Житомира визнав ворожого поплічника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

участь у діяльності терористичної організації;

участь у діяльності непередбаченого законом збройного формування.

Йому призначено покарання - 12 років в'язниці з конфіскацією майна. Для забезпечення реального його виконання постановою слідчого СБУ засудженого оголошено в міжнародний розшук.

Строк відбування покарання обчислюватиметься з моменту фактичного затримання фігуранта.

Про кого може йти мова

СБУ не вказала імені та прізвища бойовика, проте чоловіка з таким самим позивним можна знайти в базі сайту "Миротворець".

Глянцев Андрій є уродженцем Слов'янська. Людина з таким самим ім'ям і прізвищем також перебуває в базі розшуку МВС України за аналогічними статтями Кримінального кодексу.