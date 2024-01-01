ЗСУ знищили ракету Х-59 у Дніпропетровській області

Збройні сили України сьогодні, 1 січня, знищили російську ракету в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59. Її вдалося знищити в Дніпровському районі Дніпропетровської області. Це результат роботи підрозділу Повітряного командування "Схід". Атака РФ по Україні у новорічну ніч Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури. Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників. Про наслідки цієї атаки читайте у матеріалі РБК-Україна.