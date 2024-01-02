Удар по музею Шухевича во Львове и помощь от Канады: новости за 1 января

Вчера, 1 января 2024 года, россияне атаковали музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на окраине Львова. А премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал усилить помощь Украине.

Война России против Украины: последние новости

Удары по многоэтажкам в Одессе и уничтожен музей Шухевича: что известно о ночной атаке РФ

Российские войска атаковали Украину беспилотниками. Под ударами оказались Одесса, Днепр, Львов. Известно о пострадавших, есть погибшие и разрушение инфраструктуры.

По информации Воздушных сил ВСУ, в новогоднюю ночь 2024 года враг применил рекордное количество ударных БпЛА типа "Шахед". Атака осуществлялась волнами с четырех направлений: мыс Чауда, Балаклава - Крым, Курск, Приморско-Ахтарск - РФ.

Всего зафиксировано пуски 90 вражеских беспилотников "Шахед". Также враг нанес удар четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Харьковщине, тремя противорадиолокационными ракетами Х-31П и одной Х-59 с ТОТ Херсонской и Запорожской областей.

Во время массированной атаки дронов-камикадзе "Шахед" 1 января под удар попал музей генерал-хорунжего УПА Романа Шухевича на окраине Львова. Враг полностью уничтожил историческую достопримечательность.

Зеленский обсудил с Трюдо усиление защиты украинского неба

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый международный разговор в 2024 году. В частности, он обсудил с премьер-министром Канады Джастином Трюдо усиление защиты украинского неба.

"Прежде всего общались на тематику безопасности. Проинформировал Джастина о российских ударах по нашим городам и селам: постоянный ракетный террор, удары "Шахедов". Только за вечер перед Новым годом и новогоднюю ночь нашим силам ПВО удалось уничтожить более 80 ударных дронов, но, к сожалению, в Сумской, Одесской, Львовской, Полтавской, Киевской, Донецкой и Херсонской областях были и попадания, которые привели к повреждению гражданских объектов", - заявил он.

Зеленский добавил, что поблагодарил Трюдо за готовность помогать в усилении защиты украинского неба, в частности за поставку дополнительных "Насамсов" - систем и ракет к ним.

"Обсудили работу над гарантиями безопасности, договорились, что наши команды уже в ближайшее время активизируют двусторонний диалог для соответствующего соглашения", - добавил президент.

Кроме того, лидеры обсудили подготовку четвертой встречи советников, которые работают для реализации формулы мира. Встреча состоится в середине января в Давосе.

"Я благодарен и Джастину лично, и Канаде за соответствующую поддержку на глобальном уровне наших усилий. Благодарен и за заверения, что в следующем году помощь от Канады для Украины сохранится как в том, что необходимо для нашей силы на поле боя, так и в финансовой сфере", - подчеркнул Зеленский.

Обстрел дроном Сумской области: погибли два человека, еще одна женщина ранена

В результате вчерашней российской атаки по Сумской области погибла женщина. Отмечается, что около 15:00 оккупанты атаковали беспилотниками Эсманскую общину.

Один беспилотник попал в многоквартирный жилой двухэтажный дом.

В полиции сообщили, что 40-летний мужчина погиб от удара РФ. Также еще одна женщина получила ранения. В результате попадания 52-летняя женщина от полученных травм скончалась в больнице.

В оккупированном Лисичанске был "прилет" по училищу, где базировались солдаты РФ, - СМИ

Временно оккупированный Лисичанск 31 декабря находился под ударом. "Прилет", вероятно, зафиксировали по зданию с русскими солдатами.

По информации издания, факт удара по Лисичанску вчера ночью подтвердила оккупационная администрация города.

"В 00:40 (23:40 по Киеву - ред.) улицы города осветили разрывы снарядов... Но даже чудеса в новом году на нашей стороне - в результате обстрела ни один мирный житель не пострадал", - сказано в сообщении "администрации".

Но российские Telegram-каналы пишут о том, что украинские военные якобы ударили по расположению казацкого добровольческого отряда "Кубань" (БАРС-16). Солдаты базировались в 94-м училище в Лисичанске.

Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине

Правительство Норвегии приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности органам обороны Украины. Это изменение политики вступило в силу 1 января 2024 года.

"В чрезвычайной ситуации безопасности, сложившейся в результате агрессивной войны России, нам крайне важно продолжать поддерживать Украину. Мы должны планировать возможность того, что незаконная агрессивная война может быть продолжена. Поэтому правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской оборонной промышленности Украины", - заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде.

При условии, что экспорт соответствует требованиям по проверке потребностей и контроля конечного пользователя, правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения от норвежской оборонной промышленности оборонным ведомствам Украины.

"Это изменение означает, что мы защищаем фундаментальные интересы Норвегии в области обороны и политики безопасности вместе с нашими союзниками. Правительство использует ряд инструментов для содействия важной роли оборонной промышленности в текущей ситуации с политикой безопасности", - заявил министр обороны Бьорн Арильд Грам.

Sea Baby несут не только взрывчатку. Раскрыта новая тайна морских дронов (видео)

Морские дроны СБУ под названием Sea Baby могут не только нести взрывчатку. Они еще и способны стрелять ракетами.

Как отметил глава СБУ Василий Малюк, морские дроны СБУ загнали российские корабли в порты базирования и возобновили работу зернового коридора.

"Мы стремимся выбить все ракетоносители из украинской акватории Черного моря. А тогда обратим внимание и на подводные лодки", - сказал глава СБУ, добавив, что оккупантов ждут очень неприятные сюрпризы.

"Президент Зеленский поставил задачу: сделать так, чтобы Украина доминировала в Черном море. Для СБУ это направление - одно из приоритетных", - акцентировал Малюк.

В свою очередь глава СБУ отметил, что россияне уже вывели все серьезные корабли из Крыма, но это им не поможет.

"Российского флота в Крыму не должно быть вообще", - сказал он.

Зеленский назвал первоочередную задачу на этом этапе войны с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его первоочередной задачей на этом этапе войны с Россией является защита востока.

"Первоочередной задачей в сухопутной войне будет защита востока, спасение этих очень важных городов Украины, востока и юга, Харькова, Днепра, Запорожья, Херсона, Николаева, и защита критической инфраструктуры страны", - заявил он.

Зеленский подчеркнул, что скорость достижения успеха будет зависеть от военной помощи, которую он получит от западных партнеров. Он попросил предоставить Украине Taurus, крылатую ракету дальнего радиуса действия немецкого производства, способную взрываться глубоко внутри цели. Это может позволить Украине разрушить Керченский мост стоимостью 4 млрд долларов, фактически изолировав Крымский полуостров от России.

"Россия должна знать, что для нас это военный объект". Он предполагает, что немцы - не единственное западное государство, стоящее на его пути", - заявил он.

Зеленский по-прежнему открыто говорит о своих целях на востоке и юге. Заявленная им стратегическая цель - вернуть Украину к ее первоначальным границам - не изменилась и не изменится, но он больше не устанавливает временные рамки и не обещает, сколько территории Украина сможет деоккупировать в 2024 году.