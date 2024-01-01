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Норвегія дозволила прямий продаж зброї та оборонної продукції Україні

Понеділок 01 січня 2024 20:13
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Норвегія дозволила прямий продаж зброї та оборонної продукції Україні Фото: міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде (flickr.com/miljoverndepartementet)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Норвегії ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості органам оборони України. Ця зміна політики набула чинності 1 січня 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду Норвегії.

"У надзвичайній безпековій ситуації, що склалася внаслідок агресивної війни Росії, нам вкрай важливо продовжувати підтримувати Україну. Ми повинні планувати можливість того, що незаконна агресивна війна може бути продовжена. Тому уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення норвезької оборонної промисловості Україні", - заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

За умови, що експорт відповідає вимогам щодо перевірки потреб і контролю кінцевого користувача, уряд ухвалив рішення дозволити прямі продажі зброї та продукції оборонного призначення від норвезької оборонної промисловості оборонним відомствам України.

"Ця зміна означає, що ми захищаємо фундаментальні інтереси Норвегії в галузі оборони та політики безпеки разом із нашими союзниками. Уряд використовує низку інструментів для сприяння важливій ролі оборонної промисловості в поточній ситуації з політикою безпеки", - заявив міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Допомога Україні від Норвегії

У жовтні Норвегія оголосила про надання фінансової допомоги для розмінування України . Йдеться про 18,5 млн доларів.

Пізніше Норвегія надала 84 млн євро норвезьким організаціям, які допомагають українцям .

Нещодавно українські прикордонники отримали від Норвегії мобільний комплекс радіаційного контролю. Його застосовують у зонах із високим рівнем небезпеки для перевірки радіаційної обстановки.

Також Норвегія оголосила про виділення 17 млн євро Світовій продовольчій програмі, включаючи гуманітарну продовольчу програму "Зерно з України".

Крім того, Великобританія разом із Норвегією очолили нову "морську коаліцію" для допомоги Україні. Нове об'єднання країн постачатиме кораблі та інші транспортні засоби ЗСУ для зміцнення здібностей ведення бойових дій на морі.

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