Зеленський обговорив із Трюдо посилення захисту українського неба

Президент України Володимир Зеленський провів першу міжнародну розмову в 2024 році. Зокрема, він обоговорив з премьер-міністром Канади Джастіном Трюдо посилення захисту українського неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови держави в Telegram.

"Передусім спілкувалися на безпекову тематику. Поінформував Джастіна про російські удари по наших містах і селах: постійний ракетний терор, удари "Шахедів". Лише за вечір перед Новим роком і новорічну ніч нашим силам ППО вдалося знищити понад 80 ударних дронів, але, на жаль, у Сумській, Одеській, Львівській, Полтавській, Київській, Донецькій і Херсонській областях були й влучання, що призвели до пошкодження цивільних об’єктів", - заявив він.

Зеленський додав, що подякував Трюдо за готовність допомагати в посиленні захисту українського неба, зокрема за постачання додаткових "Насамсів" - систем і ракет до них.

"Обговорили роботу над безпековими гарантіями, домовилися, що наші команди вже найближчим часом активізують двосторонній діалог для відповідної угоди", - додав президент.

Крім того, лідери обговорили підготовку четвертої зустрічі радників, які працюють для реалізації формули миру. Зустріч відбудеться в середині січня в Давосі.

"Я вдячний і Джастіну особисто, і Канаді за відповідну підтримку на глобальному рівні наших зусиль. Вдячний і за запевнення, що наступного року допомога від Канади для України збережеться як у тому, що необхідне для нашої сили на полі бою, так і у фінансовій сфері", - підкреслив Зеленський.

Допомога Канади

Канада підтримала українців у загарбницькій війні, яку розв'язала Росія. Зокрема, Оттава надала військову, фінансову, гуманітарну та політичну підтримку, підтримала санкції проти Росії. Також у травні 2022 року після звільнення півночі України прем'єр Канади Джастін Трюдо приїхав до Києва.

У вересні 2023 року український президент Володимир Зеленський вперше від початку війни відвідав Канаду.

Нещодавно стало відомо, що Канада виділить Україні 1,3 млрд канадських доларів (понад 947 млн доларів США) на військову допомогу. Ці кошти будуть нараховані до 2026 року.

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