Обстріл Бєлгорода 30 грудня: ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ, - ГУР

Внаслідок удару 30 грудня по військових обʼєктах окупантів у Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету РФ Михайла Конопіцина. Раніше він воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Бавовна" у Бєлгороді прорідила ряди офіцерів рашистських сил Росії", - йдеться в повідомленні.

Так, внаслідок удару 30 грудня 2023 року по військових обʼєктах РФ ліквідовано 27-річного російського старшого лейтенанта Михайла Конопіцина.

Як зазначили в ГУР, у листопаді 2023 року його відрядили до Бєлгорода працювати у складі воєнного слідчого відділу слідчого комітету РФ.

До цього окупант воював проти України як командир взводу протитанкових ракет.

Обстріл Бєлгорода 30 грудня

Вранці суботи, 30 грудня, російські ЗМІ почали заявляти про нібито обстріл російського міста Бєлгород. Повідомлялось про пошкодження понад 40 будівель та 60 транспортних засобів.

Джерела РБК-Україна у спецслужбах повідомили, що Сили безпеки та оборони завдали ракетного удару по військових об'єктах в Бєлгороді. За їх даними, це спільні заходи, що стали наслідками варварських обстрілів Дніпра, Харкова, Одеси та вбивства мирних мешканців.

Тим часом у Росії заявили про понад 100 поранених та 14 загиблих внаслідок обстрілу.