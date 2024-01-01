Sea Baby несуть не лише вибухівку. Розкрита нова таємниця морських дронів (відео)

Морські дрони СБУ під назвою Sea Baby можуть не тільки нести вибухівку. Вони ще й здатні стріляти ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку голови СБУ Василя Малюка для УП та ексклюзивне відео, отримане від власних джерел.

Малюк про морські дрони

Як зазначив Малюк, морські дрони СБУ загнали російські кораблі у порти базування та відновили роботу зернового коридору.

"Ми прагнемо вибити всі ракетоносії з української акваторії Чорного моря. А тоді звернемо увагу і на підводні човни", - сказав голова СБУ, додавши, що окупантів чекають дуже неприємні сюрпризи.

"Президент Зеленський поставив задачу: зробити так, щоб Україна домінувала в Чорному морі. Для СБУ цей напрям - один із пріоритетних", - акцентував Малюк.

Своєю чергою голова СБУ зазначив, що росіяни вже вивели всі серйозні кораблі з Криму, але це їм не допоможе.

"Російського флоту в Криму не повинно бути взагалі", - сказав він.

СБУ використовує не лише Sea Baby

При цьому джерела РБК-Україна повідомило, що СБУ використовує два дрони власного виробництва. Перший - Sea Baby. Він не тільки несе 850 кг заряду, оснащений зв‘язком, вартістю 300 тисяч доларів, але й має вогнеметну систему. Тобто здатний стріляти по ворогу. Другий - "Мамай" - дрон-камікадзе, який доносить 450 кг вибухівки в будь-яку точку Чорного моря.

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