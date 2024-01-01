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Вдарили з HIMARS. Бійці ССО знищили російський ЗРК "Бук" у Донецькій області (відео)

Донецька область, Понеділок 01 січня 2024 12:24
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Вдарили з HIMARS. Бійці ССО знищили російський ЗРК "Бук" у Донецькій області (відео) Фото: український військовий в HIMARS (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ навели вогонь HIMARS на ворожий зенітно-ракетний комплекс "Бук" у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ССО.

Як повідомляється, оператори 3-го окремого полку ССО під час розвідувальних дій на Донецькому напрямку зафіксували зенітний ракетний комплекс "Бук-М2" та станцію виявлення та цілевказання 9С36, що входить до складу комплексу.

ЗРК "Бук" призначений, зокрема, для ураження авіації, тактичних балістичних і авіаційних ракет, надводних і наземних цілей.

Оператори ССО навели на ворожий "Бук" та РЛС вогонь ракетного підрозділу Сил оборони. Внаслідок професійного коригування та точного вогневого ураження техніку противника було знищено.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 1 січня, склали 780 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 360 010 військових. Крім того, ЗСУ знищили 6 танків, 17 ББМ та 18 артсистем ворога.

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Донецька область Сили спеціальних операцій Війна Росії проти України
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