Обстріл дроном Сумської області: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена
Унаслідок сьогоднішньої російської атаки по Сумській області загинула жінка. Триває рятувальна операція в Есманській громаді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора і поліцію Сумської області.
Зазначається, що близько 15:00 окупанти атакували безпілотниками Есманську громаду в Сумській області. Один безпілотник влучив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок, його мешканка дістала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні.
За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.
Оновлена інформація
Фото: Наслідки удару (facebook.com/policesumy)
У поліції повідомили, що 40-річний чоловік загинув від удару РФ. Також ще одна жінка отримала поранення.
Атака "Шахедів" по Сумській області
Раніше Сумська ОВА повідомила, що внаслідок удару дрона по будівлі в Есманській громаді постраждало троє людей.
До цього ОВА заявляла, що ЗСУ вдалося збити два "Шахеди" в області.
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