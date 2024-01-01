ua en ru
Пн, 01 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Обстріл дроном Сумської області: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена

Сумська область, Понеділок 01 січня 2024 17:41
UA EN RU
Обстріл дроном Сумської області: загинули двоє людей, ще одна жінка поранена Архівне фото: Унаслідок атаки дроном у Сумській області загинула жінка (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Унаслідок сьогоднішньої російської атаки по Сумській області загинула жінка. Триває рятувальна операція в Есманській громаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора і поліцію Сумської області.

Зазначається, що близько 15:00 окупанти атакували безпілотниками Есманську громаду в Сумській області. Один безпілотник влучив у багатоквартирний житловий двоповерховий будинок, його мешканка дістала тяжкі поранення, від яких померла в лікарні.

За попередньою інформацією, під завалами перебуває чоловік, пошуково-рятувальна операція триває.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним убивством.

Оновлена інформація

Фото: Наслідки удару (facebook.com/policesumy)

У поліції повідомили, що 40-річний чоловік загинув від удару РФ. Також ще одна жінка отримала поранення.

Атака "Шахедів" по Сумській області

Раніше Сумська ОВА повідомила, що внаслідок удару дрона по будівлі в Есманській громаді постраждало троє людей.

До цього ОВА заявляла, що ЗСУ вдалося збити два "Шахеди" в області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
РФ у новорічну ніч запустила по Україні 90 "Шахедів" та 8 ракет: скільки збила ППО
DAILY
Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році
РБК-Українаінформаційне агентство Між поганими та складними рішеннями: чому Україна не має права на помилку у 2024 році