Удар КАБами по Харкову та призначення Єлізарова: новини за 19 січня

Більш детально про те, що сталося у понеділок, 14 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

В Одесі атакою сильно понівечений енергетичний обʼєкт ДТЕК

Без електропостачання наразі в регіоні залишаються 30,8 тисячі родин.

Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану. Енергетики працюють на місці, розбирають завали. Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури.

РФ стягує резерви до Покровська, ворог шукає прорив малими групами, - Сирський

За словами головкома Олександра Сирського, противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву українською оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами.

Кремль заявив, що Путіна "запросили" до Ради миру Трампа щодо Гази

Спікер російського диктатора Дмитро Пєсков стверджує, що Володимир Путін буцімто "отримав запрошення до Ради миру щодо Сектора Газа, яку створює Дональд Трамп.

За словами Пєсков, "Москва вивчає запрошення та сподівається на контакти з Вашингтоном для прояснення деталей".

Росія намагається розірвати енергосистему України та створити "острови", - ISW

В американському Інституті вивчення війни продовжують оцінювати, що Росія своїми атаками "намагається розділити енергетичну систему України та створити енергетичні острови, відрізані від систем виробництва, постачання та передачі електроенергії".

"Російські війська завдають ударів по енергетичній мережі України, намагаючись розділити її на дві частини вздовж східно-західного розриву", - йдеться у звіті.

Представник РФ може вперше з 2022 року з’явитися на форумі у Давосі, - Reuters

Як повідомляє Reuters із посиланням на два джерела, глава Фонду прямих інвестицій і спецпосланець глави Кремля Кирило Дмитрієв поїде в Давос для зустрічі з американськими делегаціями на полях Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ).

Варто зауважити, що участі країни-агресора ні зі сфери політики, ні з бізнесу не було на Всесвітньому економічному форумі, починаючи з 2022 року.

Павло Єлізаров став заступником командувача ПС: відповідатиме за "малу ППО"

Український лідер Володимир Зеленський погодив призначення Павла Єлізарова на посаду заступника командувача Повітряних сил.

"В армії його знають - Лазар, спецпідрозділ, який працює, працює ефективно. Разом із міністром оборони України та військовим командуванням має бути розроблена - і буде розроблена - нова організація для всього компонента саме такого захисту неба", - написав президент.

У США пояснили, чим ситуація з Гренландією відрізняється від окупації Криму

Міністр фінансів США Скотт Бессент, відповідаючи на запитання, чим можливе приєднання Гренландії до США відрізняється від окупації росіянами Криму, відкинув ці паралелі. Він вважає, що "європейські партнери зрештою усвідомлять вигоду такого кроку", включаючи саму Гренландію та Європу в цілому.

"Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів", - сказав він.

Руйнування, жертва та постраждалі: як виглядає Харків після удару російськими КАБАми

Російська армія декілька разів завдавала ударів по Харкову. Ворог застосував ракети та керовані авіаційні бомби. О 15:00 у місті знову лунали вибухи, цього разу ворог атакував місто трьома КАБАми, які поцілили по приватному сектору у Слобідському районі. Незадовго до того Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації на східному напрямку.