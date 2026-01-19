Руйнування, жертва та постраждалі: як виглядає Харків після удару російськими КАБАми

Російська армія протягом дня декілька разів завдавала ударів по Харкову. Ворог застосував ракети та керовані авіаційні бомби.

РБК-Україна розповідає, що відомо про обстріли Харкова.

Головне:

росіяни поцілили приватному сектору;

відомо про одну загиблу та 10 постраждалих;

ракетами пошкоджено інфраструктуру.

Чим били росіяни

Сьогодні місто двічі масовано атакували росіяни. Спочатку, близько 11 ранку, вдарили кількома ракетами по критичній інфраструктурі Харкова. Повідомлялось про значні пошкодження.

А вже о 15:00 у місті знову лунали вибухи, цього разу ворог атакував місто трьома КАБАми, які поцілили по приватному сектору у Слобідському районі. Незадовго до того Повітряні сили попереджали про активність ворожої авіації на східному напрямку.

Окрім цього протягом дня ворог декілька разів атакував місто безпілотниками.

Постраждалі

Під час ранкового удару не повідомлялось про постраждалих.

Водночас, під час удару КАБами загинула 65-річна жінка. Також станом на 17:30 відомо про 10 постраждалих.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов у коментарі РБК-Україна, п'ятеро осіб наразі перебувають у стані середньої важкості. Їм надається необхідна допомога.

Пошкодження

За даними міської влади, під час ранкового обстрілу було значно пошкоджено критичну інфраструктуру міста.

"Чотирма ракетами ворог атакував обʼєкт критичної інфраструктури, наніс значні пошкодження", - зазначав мер Харкова.

Згодом він уточнив, що з кожним обстрілом міста все складніше відновлювати енергопостачання.

Що стосується удару КАБами - ворог зруйнував приватні домоволодіння. На фото та відео з місця події видно вирву, ймовірно, від прильоту авіабомби. На місці ворожого удару тривають пошуково-рятувальні роботи.

За даними ДСНС, частково зруйновано житловий будинок та надвірні споруди. Пожежі не виникло.