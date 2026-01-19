Представник РФ може вперше з 2022 року з’явитися на форумі у Давосі, - Reuters

Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі для переговорів з американською делегацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його даними, зустріч запланована на завтра, 20 січня, та відбудеться на полях Всесвітнього економічного форуму. Сторони обговорять план США щодо мирного завершення війни в Україні.

Журналіст Axios Барак Равид додав, що Кирило Дмитрієв зустрінеться в Давосі зі спецпосланцями президента США Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером.

За даними двох джерел агентства, Дмитрієв проведе ряд зустрічей з представниками американської делегації.

Що передувало

Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог з американською стороною продовжиться під час форуму в Давосі.

Очікується, що цього року Дональд Трамп прибуде до Давоса особисто – торік він долучався до заходу дистанційно.

Також раніше глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.

Окрім того, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.

Джерела ЗМІ запевняли, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться 19-23 січня в Давосі. План розрахований на 10 років, він передбачає відновлення України після війни та перезапуск її економіки.