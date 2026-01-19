Представник РФ може вперше з 2022 року з’явитися на форумі у Давосі, - Reuters
Спецпредставник російського диктатора Володимира Путіна Кирило Дмитрієв вперше з початку повномасштабного вторгнення відвідає Всесвітній економічний форум у Давосі для переговорів з американською делегацією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними двох джерел агентства, Дмитрієв проведе ряд зустрічей з представниками американської делегації.
Журналіст Axios Барак Равид додав, що Кирило Дмитрієв зустрінеться в Давосі зі спецпосланцями президента США Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером.
За його даними, зустріч запланована на завтра, 20 січня, та відбудеться на полях Всесвітнього економічного форуму. Сторони обговорять план США щодо мирного завершення війни в Україні.
Що передувало
Напередодні секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров, який очолює українську переговорну групу, заявив, що діалог з американською стороною продовжиться під час форуму в Давосі.
Очікується, що цього року Дональд Трамп прибуде до Давоса особисто – торік він долучався до заходу дистанційно.
Також раніше глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що Україна цього року обов'язково візьме участь у засіданні Всесвітнього економічного форуму в Давосі. Українська делегація буде представлена там на найвищому рівні.
Окрім того, раніше ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть підписати наприкінці січня угоду про післявоєнне відновлення України, загальна сума якої складе 800 млрд доларів.
Джерела ЗМІ запевняли, що Зеленський і Трамп підпишуть угоду на Всесвітньому економічному форумі, який відбудеться 19-23 січня в Давосі. План розрахований на 10 років, він передбачає відновлення України після війни та перезапуск її економіки.