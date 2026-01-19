В Одесі атакою сильно понівечений енергооб'єкт (фото)

Внаслідок атаки російських безпілотників по Одесі в ніч на 19 січня значні пошкодження отримав енергетичний об'єкт ДТЕК. У компанії показали фото.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Як розповіли у ДТЕК, через обстріли без електропостачання наразі в регіоні залишаються 30,8 тисячі родин. Руйнування значні і ремонтні роботи потребують тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

Енергетики працюють на місці, розбирають завали та готуються до ремонтних робіт.

"Першочергове завдання - відновити живлення обʼєктів критичної інфраструктури, щоб дати тепло та воду в домівки", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії показали сильно пошкоджену підстанцію після ударів.

Фото: вночі ворог атакував енергетичну інфраструктуру Одеси (t.me/dtek_ua)