Удар КАБами по Харькову и назначение Елизарова: новости за 19 января

Президент Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил. А российская армия несколько раз наносила удары по Харькову

Более подробно о том, что произошло в понедельник, 14 января, - в материале РБК-Украина .

В Одессе атакой сильно изуродован энергетический объект ДТЭК

Без электроснабжения сейчас в регионе остаются 30,8 тысячи семей.

Разрушения значительные и ремонтные работы потребуют длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Энергетики работают на месте, разбирают завалы. Первоочередная задача - восстановить питание объектов критической инфраструктуры.

РФ стягивает резервы к Покровску, враг ищет прорыв малыми группами, - Сырский

По словам главкома Александра Сырского, противник пытается наращивать давление: подтягивает резервы к Покровску, ищет возможности прорыва украинской обороны как путем спорадических массированных штурмов, так и через скрытое продвижение малыми пехотными группами.

Кремль заявил, что Путина "пригласили" в Совет мира Трампа по Газе

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Владимир Путин якобы "получил приглашение в Совет мира по Сектору Газа, который создает Дональд Трамп.

По словам Песков, "Москва изучает приглашение и надеется на контакты с Вашингтоном для прояснения деталей".

Россия пытается разорвать энергосистему Украины и создать "острова", - ISW

В американском Институте изучения войны продолжают оценивать, что Россия своими атаками "пытается разделить энергетическую систему Украины и создать энергетические острова, отрезанные от систем производства, поставки и передачи электроэнергии".

"Российские войска наносят удары по энергетической сети Украины, пытаясь разделить ее на две части вдоль восточно-западного разрыва", - говорится в отчете.

Представитель РФ может впервые с 2022 года появиться на форуме в Давосе, - Reuters

Как сообщает Reuters со ссылкой на два источника, глава Фонда прямых инвестиций и спецпосланник главы Кремля Кирилл Дмитриев поедет в Давос для встречи с американскими делегациями на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Стоит заметить, что участия страны-агрессора ни из сферы политики, ни из бизнеса не было на Всемирном экономическом форуме, начиная с 2022 года.

Павел Елизаров стал заместителем командующего ВС: будет отвечать за "малую ПВО"

Украинский лидер Владимир Зеленский согласовал назначение Павла Елизарова на должность заместителя командующего Воздушных сил.

"В армии его знают - Лазарь, спецподразделение, которое работает, работает эффективно. Вместе с министром обороны Украины и военным командованием должна быть разработана - и будет разработана - новая организация для всего компонента именно такой защиты неба", - написал президент.

В США объяснили, чем ситуация с Гренландией отличается от оккупации Крыма

Министр финансов США Скотт Бессент, отвечая на вопрос, чем возможное присоединение Гренландии к США отличается от оккупации россиянами Крыма, отверг эти параллели. Он считает, что "европейские партнеры в конце концов осознают выгоду такого шага", включая саму Гренландию и Европу в целом.

"Я верю, что европейцы поймут, что это лучше всего для Гренландии, лучше всего для Европы и лучше всего для Соединенных Штатов", - сказал он.

Разрушения, жертва и пострадавшие: как выглядит Харьков после удара российскими КАБАми

Российская армия несколько раз наносила удары по Харькову. Враг применил ракеты и управляемые авиационные бомбы. В 15:00 в городе снова раздавались взрывы, на этот раз враг атаковал город тремя КАБАми, которые попали по частному сектору в Слободском районе. Незадолго до этого Воздушные силы предупреждали об активности вражеской авиации на восточном направлении.