Головна » Новини » У світі

Кремль заявив, що Путіна "запросили" до Ради миру Трампа щодо Гази

Росія, Понеділок 19 січня 2026 11:53
UA EN RU
Кремль заявив, що Путіна "запросили" до Ради миру Трампа щодо Гази Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сполучені Штати запросили російського диктатора Володимира Путіна увійти до складу Ради миру щодо Гази.

Про це заявив прессекретар диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Так, президент Путін також отримав по дипканалах запрошення увійти до складу Ради миру, наразі ми вивчаємо всі деталі цієї пропозиції, сподіваємося на контакти з американською стороною, щоб прояснити всі нюанси", - сказав він.

Що передувало

Дональд Трамп намагається реалізувати свій план із 20 пунктів щодо масштабної трансформації Гази, яка серйозно постраждала за два роки війни між Ізраїлем і ХАМАС. У четвер, 15 січня, він оголосив про створення "Ради миру", однак не повідомив, хто до неї входить.

Водночас Bloomberg написало, що оскільки ХАМАС досі контролює майже половину Сектора Газа і відмовляється роззброюватися, перспективи міцного і процвітаючого миру залишаються невизначеними.

Крім того, угруповання досі не повернуло останки останнього заручника, а це є найважливішою частиною першого етапу пропозиції Трампа.

Також Bloomberg повідомило, що держави-члени Ради миру обійматимуть свої місця строком до трьох років з можливістю поновлення. Це обмеження не поширюватиметься на країни, які протягом першого року внесуть понад 1 млрд доларів готівковими коштами.

У суботу, 17 січня, президенти Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і Аргентини Хав’єр Мілей увійшли до списку світових лідерів, яких Дональд Трамп запросив до Ради миру щодо Сектору Гази.

Вчора, 18 січня, угорський прем'єр Віктор Орбан повідомив про запрошення Дональда Трампа включити Угорщину в роботу нової Ради миру. За словами міністра закордонних справ Угорщини, Орбан задоволений запрошенням і планує брати участь у роботі органу.

