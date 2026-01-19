У США пояснили, чим ситуація з Гренландією відрізняється від окупації Криму

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для NBC News .

"Я вірю, що європейці зрозуміють, що це найкраще для Гренландії, найкраще для Європи та найкраще для Сполучених Штатів", - сказав він.

Американський міністр вважає, що європейські партнери зрештою усвідомлять вигоду такого кроку для всіх сторін, включаючи саму Гренландію та Європу в цілому.

Відповідаючи на запитання, чим можливе приєднання Гренландії до США відрізняється від окупації Криму, яку раніше здійснила Росія, Бессент відкинув ці паралелі.

Що відомо про заяви Трампа щодо Гренландії

Наприкінці 2024 року Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю" для національної безпеки США.

На початку 2026 року він повторив цю тезу, наголосивши, що острів нібито "оточений" флотами Росії та Китаю, а Данія, за його словами, не здатна забезпечити належний захист.

Згодом Трамп прокоментував оборону острова, заявивши, що вона обмежується "двома собачими упряжками", які намагаються протистояти російським і китайським есмінцям та підводним човнам.

7 січня 2026 року він не виключив застосування військового або економічного тиску для встановлення контролю над Гренландією та Панамським каналом і публічно закликав до "приєднання" острова до США, назвавши це неминучим.

Вже 17 січня Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія платитимуть 10% мита на всі товари, що постачаються до США, а з 1 червня ставка зросте до 25%.

За його словами, мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про "повну та остаточну купівлю Гренландії".