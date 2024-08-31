Удар по Харкову та звільнення командувача Повітряних сил: новини за 30 серпня

Росіяни вдарили КАБами по Харкову

У п'ятницю, 30 серпня, російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила у 12-поверховий житловий будинок.

Росіяни атакували Харків п'ятьма КАБами з літака Су-34. Пуски здійснили з селища Дубове, що під Бєлгородом.

Внаслідок атаки загинули семеро мирних жителів, серед яких дитина. Також ще близько 60 людей отримали поранення.

Зеленський звільнив командувача Повітряних сил

Президент Володимир Зеленський звільнив Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних сил Збройних Сил України.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України - для результату. І це потрібно так само на командному рівні - ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - сказав Зеленський.

Після звільнення Олещука головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив призначити Анатолія Кривоножка в.о. командувача Повітряних сил.

Міноборони Румунії подало до парламенту законопроект про передачу Україні Patriot

Міністерство оборони Румунії скерувало до парламенту законопроект щодо передачі Україні зенітно-ракетного комплексу Patriot.

Документ передбачає передачу одного з семи комплексів Patriot, закуплених у США, у версії 3+. Це найсучасніша конфігурація системи Patriot, яка використовується як Сполученими Штатами, так і майже 20 іншими союзниками.

Варто зауважити, що чотири Patriot вже прибули до Румунії, з яких два введено в експлуатацію. Найближчим часом прибудуть інші три.

Згідно з вимогою Вищої ради національної оборони, Румунія має провести переговори зі своїми союзниками по НАТО, зокрема зі США, щоб отримати новий комплекс Patriot на заміну тому, що буде передано Україні.

Витрати на придбання нової системи будуть покриті за рахунок міжнародних фондів, виділених для України.

Однак парламент також має схвалити прийняття нового комплексу, що обійдеться приблизно в 60 мільйонів доларів США у вигляді зборів та комісій, які покриватимуться з бюджету міноборони Румунії.

Путін отримав гарантії, що Монголія його не арештує

29 серпня у Кремлі заявили про те, що російський диктатор Володимир Путін 3 вересня планує відвідати Монголію.

Водночас вчора видання Bloomberg повідомило, що диктатор отримав запевнення від країни, що не буде заарештований за ордером МКС.

Тим часом МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна під час його візиту.

А у Міжнародному кримінальному суді наголосили, що Монголія як держава-учасниця Римського статуту МКС зобов'язана заарештувати Путіна під час його візиту до країни.

Зазначимо, візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом російського диктатора до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

ЗСУ в Курській області просунулися ще на 2 км

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що українські військові у Курській області просунулися ще на два кілометри. Крім того, є поповнення обмінного фонду.

"На Курському напрямку продовжується наступальна операція. За добу наші війська на окремих напрямках просунулися до двох кілометрів", - заявив Сирський.

За його словами, у Курській області українські війська взяли під контроль ще п'ять квадратних кілометрів територій.

Начальником штабу Сил безпілотних систем ЗСУ став Роман Гладкий

Капітан першого рангу Роман Гладкий вже декілька тижнів працює на посаді начальника штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. На цю посаду його призначило Міноборони.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив начальник відділу комунікацій командування Сил безпілотних систем ЗС України, майор Віталій Медведєв.

Він додав, що усі інші детальні коментарі з'являться на офіційних сторінках Сил безпілотних систем найближчим часом.