Путін отримав гарантії, що Монголія його не арештує, - Bloomberg

Російський диктатор Володимир Путін отримав запевнення, що не буде заарештований у Монголії за ордером МКС. Ця країна ратифікувала Римський статут.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел Bloomberg, для візиту Путіна до Монголії немає ніяких загроз. Адже він отримав запевнення, що не буде заарештований за ймовірні військові злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.

"У нас немає такої проблеми", - заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Візит російського диктатора до Монголії запланований на 3 вересня, і це буде перша його поїздка до країни-члена МКС з моменту видачі ордера на арешт. Його було видано у березні минулого року у зв'язку з викраденням дітей з окупованих районів України.

Зазначається, що Монголія, як країна, що підписала Римський статут, який регулює діяльність суду, зобов'язана виконати ордер і заарештувати Путіна, якщо він з'явиться на її території.

За даними Bloomberg, офіційні представники адміністрації президента, прем'єр-міністра і міністерства закордонних справ Монголії не відразу відповіли на запити щодо коментаря з приводу візиту Путіна.

Однак у п'ятницю міністерство закордонних справ Монголії провело зустріч з представниками численних іноземних посольств. На ній вони пояснили, що візит Путіна формально пов'язаний з відзначенням 85-ї річниці битви на Халх-Голі 1939 року проти японських військ.

Інші поїздки Путіна

Варто зауважити, що раніше Путін не ризикнув їздити до країн, які ратифікували Римський статут. Зокрема, через це він пропустив минулорічний саміт лідерів країн БРІКС у Південній Африці, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія. Це сталось через те, що приймаюча країна дала зрозуміти, що їй доведеться виконати ордер МКС як державі-члену.

Також Путін вирішив не їхати на саміт Групи 20 минулого року в Індії, хоча вона не є членом МКС. Окрім цього Путіна запросили у листопаді на саміт G-20 до Бразилії, який вона прийматиме в листопаді. При цьому президент Луїс да Сілва заявив, що питання про те, чи заарештовувати Путіна як країні, що підписала угоду з Гаазьким судом, вирішуватиме судова влада.