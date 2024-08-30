Удар КАБами по Харкову: є приліт в багатоповерхівку, серед жертв дитина
Сьогодні, 30 серпня, росіяни обстріляли низку районів Харкова керованими авіаційними бомбами (КАБ). Відомо про чотирьох загиблих, серед яких дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Харкова Ігоря Терехова.
Центр міста
Росіяни вдарили по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Наразі інформація щодо руйнувань й постраждалих уточнюється.
Індустріальний район
Ворог влучив по 12-ти поверховому житловому будинку, внаслідок чого сталась пожежа.
Відомо про трьох загиблих.
Немишлянський район
"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені", - написав Терехов.
Кількість поранених стрімко зросла
За словами голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова, відомо про 28 поранених.
"Медики продовжують працювати на місцях влучань", - додав він.
Україні потрібні сильні рішення
Коментуючи ситуацію у Харкові Зеленський заявив, що наразі усі служби задіяні в рятувальній операції.
Він додав, що удар вдалось би уникнути, якби Сили оборони були б здатні знищувати російську військову авіацію там, де вона базується.
"Нам потрібні сильні рішення партнерів, щоб зупинити цей терор. Це абсолютно справедлива потреба. І немає жодної раціональної причини обмежувати Україну в захисті. Нам потрібні далекобійні можливості. Нам потрібне виконання домовленостей щодо ППО для України. Це порятунок життів", - відзначив президент.
Кількість загиблих зросла
О 17:21 Синєгубов заявив, що кількість загиблих зросла до п'яти.
Відомі наслідки обстрілу
Станом на 17:33, як пише Синєгубов, відомо про 40 поранених людей. Загалом терористи здійснили п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, внаслідок чого є влучання у 5 локаціях Харкова:
- Індустріальний район, 12-поверховий будинок. Пошкоджено 5 автомобілів. Три людини загинули;
- Центральна частина міста. Влучання в землю, загоряння трави;
- Індустріальний район. Загинула неповнолітня. 4 постраждалих;
- Слобідський район. Влучання в складську будівлю. 2 потерпілих;
- Слобідський район. Пошкоджено три будинки. Постраждали 6 людей;
Обстріл України у ніч на 30 серпня
У ніч на 30 серпня росіяни атакували Україну:
- балістичною ракетою "Іскандер-М", яку випустили із території тимчасово окупованого Криму;
- 18-ма ударними БпЛА типу Shahed-131/136. Дрони були запущені із районів Приморсько-Ахтарська та Курська, Російської Федерації.
До відбиття атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи. Загалом було збито 12 ударних БпЛА. ППО працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.
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