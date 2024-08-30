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Монголія зобов'язана арештувати Путіна під час його візиту до країни, - МКС

П'ятниця 30 серпня 2024 19:06
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Монголія зобов'язана арештувати Путіна під час його візиту до країни, - МКС Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Монголія як держава-учасниця Римського статуту Міжнародного кримінального суду (МКС) зобов'язана заарештувати російського диктатора Володимира Путіна під час його візиту до країни.

Про це завив речник МКС Фаді ель-Абдалла, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За його словами, МКС покладається на те, що держави-учасниці, зокрема Монголія, "виконують його рішення" та "мають зобов'язання співпрацювати" із судом.

Зокрема, це стосується виконання ордерів на арешт, один із яких видали стосовно російського диктатора.

Речник додав, що судді МКС розглядатимуть випадки "відмови від співпраці" з боку його підписантів і повідомлятимуть Асамблею держав-учасниць, яка може "вжити будь-яких заходів, які вважатиме доречними".

Що передувало

Нагадаємо, у березні 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини в РФ Марії Львової-Бєлової.

Сьогодні у Кремлі заявили про те, що Путін 3 вересня планує відвідати Монголію. Водночас видання Bloomberg повідомило, що диктатор отримав запевнення від країни, що не буде заарештований за ордером МКС.

Тим часом МЗС України закликало Монголію заарештувати Путіна під час його візиту.

Зазначимо, візит Путіна до Монголії 3 вересня стане першим візитом російського диктатора до держави-учасниці Римського статуту МКС після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

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