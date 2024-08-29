Путін наступного тижня відвідає Монголію, де його зобов'язані заарештувати
Російський диктатор Володимир Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію. Там його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.
Як зазначили у Кремлі, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Він планує взяти участь у заходах, присвячених "перемозі радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол".
Варто зауважити, що Монголія у 2000 році підписала Римський статут. При цьому країна ратифікувала його у 2003 році. Таким чином, вона є учасником Міжнародного кримінального суду та зобов'язана виконувати його рішення.
Більше того, у грудні 2023 року суддя з Монголії вперше став суддею МКС. Президент країни тоді вихвалявся, що це - "ознака зростання та зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії".
Це буде перший візит російського диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут.
Що передувало
Нагадаємо, МКС у березні минулого року видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.
Причиною є те, що Путін та Львова-Бєлова можуть бути відповідальними за депортацію українських дітей на територію Росії.
Як зазначав президент МКС Петр Гофманський, виконання рішення залежить від міжнародного співробітництва.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.