Путін наступного тижня відвідає Монголію, де його зобов'язані заарештувати

Російський диктатор Володимир Путін 3 вересня відвідає з візитом Монголію. Там його можуть заарештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кремля.

Як зазначили у Кремлі, Путін відвідає Монголію на запрошення президента країни Ухнагійна Хурелсуха. Він планує взяти участь у заходах, присвячених "перемозі радянських і монгольських сил над японцями на річці Халхін-Гол".

Варто зауважити, що Монголія у 2000 році підписала Римський статут. При цьому країна ратифікувала його у 2003 році. Таким чином, вона є учасником Міжнародного кримінального суду та зобов'язана виконувати його рішення.

Більше того, у грудні 2023 року суддя з Монголії вперше став суддею МКС. Президент країни тоді вихвалявся, що це - "ознака зростання та зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії".

Це буде перший візит російського диктатора до країни, яка ратифікувала Римський статут.