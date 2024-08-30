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Україна закликала Монголію заарештувати Путіна під час його візиту

П'ятниця 30 серпня 2024 17:28
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Україна закликала Монголію заарештувати Путіна під час його візиту Фото: Володимир Путін, диктатор (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Монголія повинна виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт диктатора Володимира Путіна під час його майбутнього візиту. Зокрема передати його до Міжнародного кримінального суду (МКС) в Гаазі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ (МЗС) України.

"Українська сторона сподівається, що уряд Монголії усвідомлює той факт, що Володимир Путін є воєнним злочинцем. На його арешт за підозрою у незаконному примусовому переміщенні українських дітей до Російської Федерації видано ордер Міжнародним кримінальним судом, юрисдикція якого визнається Монголією", - пише МЗС.

У відомстві нагадали, що викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, які диктатор, а також решта військово-політичного керівництва Російської Федерації (РФ) повинні постати перед правосуддям. Усі вони винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури, а також геноциді.

"Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі", - додає МЗС.

Візит Путіна до Монголії

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженого при президенті Росії з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

В Кремлі тим часом заявили про те, що диктатор планує 3 вересня відвідати Монголію. Водночас Bloomberg пише, що Путін отримав запевнення від країни, що не буде заарештований за ордером МКС.

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