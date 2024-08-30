ua en ru
Пт, 30 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У прокуратурі розповіли, звідки та чим росіяни атакували Харків

Харків , П'ятниця 30 серпня 2024 17:40
UA EN RU
У прокуратурі розповіли, звідки та чим росіяни атакували Харків Фото: наслідки обстрілу Хвркова 30 серпня (t.me/synegubov)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи сьогодні вдень, 30 серпня, атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски здійснили з селища Дубове, що під Бєлгородом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова та начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка.

"Слідчими та прокурорами встановлено, що випуски цих КАБів були з населеного пункту Дубове Бєлгородської області. Цей населений пункт знаходиться за 25 км від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34", - розповів Фільчаков.

За його словами, відстань від місця пуску до найближчого місця влучання бомб - 65 кілометрів.

Як розповів Тимошко, росіяни випустили по місту п'ять КАБів.

"Попередньо - це 250-кілограмові КАБи, чи 500-кілограмові. Ми з'ясуємо, коли дослідимо всі уламки. Ми зможемо надати більш детальну інформацію протягом 2-3 годин", - додав він.

Удар по Харкову

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила по 12-поверховому житловому будинку.

Зокрема, було відомо про п'ятьох загиблих мирних жителів, серед яких дитина. Також ще близько 50 людей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бєлгородська область Харків Війна в Україні
NEWS
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
Олещук зробив заяву про катастрофу F-16 та відповів на нападки Безуглої
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії