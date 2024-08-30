Сирський призначив в.о. командувача Повітряних сил

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вирішив призначити Анатолія Кривоножка в.о. командувача Повітряних сил. Такий указ було підписано після звільнення Миколи Олещука.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ в Telegram .

Також президент України Володимир Зеленський вручив Кривоножку орден "Золота зірка" та присвоїв звання Героя України. Підставою для цього стало те, що в зоні відповідальності повітряного командування "Центр" було знищено понад 1160 ракет та дронів, понад 100 наземних цілей та одну надводну ціль.

У 2015 році його призначили командувачем повітряного командування "Центр".

Варто зауважити, що Кривоножко з 2006 до 2008 року служив командиром 114 бригади тактичної авіації.

Як зазначили у Генштабі, указом Сирського генерал-лейтенанта, командувача повітряного командування "Центр" Анатолія Кривоножка "допущено до тимчасового виконання обов'язків командувача Повітряних сил Збройних сил України".

Звільнення Олещука

Сьогодні, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Миколи Олещука з посади командувача Повітряних сил ЗСУ. Глава держави пояснив таке рішення "необхідністю посилюватись і берегти людей".

Звільненню передувала новина, що в Україні розбився винищувач F-16, який передали союзники. Це сталося під час масованого удару росіян 26 серпня.

Літаком керував умілий український пілот Олексій "Мунфіш" Місь. Він збив кілька ракет і дронів ворога і під час заходу на чергову ціль з ним було втрачено зв'язок.

Причина авіакатастрофи поки що невідома, її намагатимуться встановити.

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