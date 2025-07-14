Удар по Чернівцях та анонсовані зміни в Кабміні: новини за вихідні

Російські військові в ніч на суботу вперше здійснили комбіновану атаку на Чернівці. Тим часом в неділю український президент Володимир Зеленський анонсував зміни в Кабміні.

Детальніше про те, що сталося на вихідних, - у матеріалі РБК-Україна .

Атака на Україну 12 липня

У ніч проти 12 липня Росія здійснила масовану атаку на більшість регіонів України. Під вогнем опинилась значна частина України, а зокрема - Харківська, Львівська, Волинська, Чернівецька та Донецька області.

Чернівці

Вперше за час повномасштабної війни місто зазнало комбінованої атаки з боку ворога. Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок.

За останніми даними, двоє людей загинули, ще понад 20 отримали поранення.

Після атаки патрульні першими прибули до пошкодженого будинку. Вони не лише допомагали пораненим, а й евакуювали мешканців разом із їхніми домашніми улюбленцями.

Харків

Ворог випустив по місту щонайменше десять ударів. Окупанти застосували вісім ударних дронів та дві керовані авіабомби. Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру.

За останніми даними відомо про двох постраждалих.

Львів

У місті дрон зруйнував під’їзд житлового будинку, внаслідок чого стався витік газу. Ушкоджень зазнали десятки будинків та інфраструктурних об’єктів.

Є постраждалі й серед них діти.

Луцьк

Удар повністю знищив приватну оселю, пошкоджено й інші будівлі. Рятувальники продовжують працювати на місці.

Донецька область

Росіяни вдарили з РСЗВ "Торнадо-С". Внаслідок обстрілу одна людина загинула, троє - поранені. Зруйновано адміністративні й промислові будівлі, десятки авто.

Детальніше про нічну атаку на Україну 12 липня - в матеріалі РБК-Україна.

Зміни в Кабміні

Нагадаємо, кілька тижнів тому джерела РБК-Україна зі "Слуги народу" повідомили, що в середині липня в уряді можуть відбутися зміни. Орієнтовними датами для голосування назвали проміжок 15-17 липня.

Вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони держави.

Ця заява пролунала після зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим й, за словами президента, рішення з цього приводу будуть незабаром.

Відмітимо, що незадовго до того президент допустив, що Умеров може очолити посольство України в США, після того, як чинний посол Оксана Маркарова покине посаду.

Раніше РБК-Україна публікувало повний список змін, який може бути затверджений. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Варто зауважити, що джерела РБК-Україна повідомили, що новий уряд в Україні може з'явитися вже цього тижня і його може очолити перша віце-прем'єр Юлія Свириденко.

Сенатор Ліндсі Грема зробив кілька гучних заяв

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем дав інтерв'ю для програми Face the Nation на CBS News.

За його словами, президент США Дональд Трамп, ймовірно, завтра виступить з несподіваною заявою. За її підсумками цілком можливо, що Україна отримає рекордний потік американської зброї, а ситуація для російського диктатора Володимира Путіна зміниться.

Під Києвом бойовою гранатою підірвали поліцейських

Подія сталася пізно ввечері суботи в селі Михайлівка-Рубежівка. Правоохоронці прибули на виклик дівчини, яка звернулася через погрози батька застосувати гранату і вогнепальної зброї.

Поліція зайшла до будинку і в цей час чоловік кинув гранату. Після вибуху поліцейські відкрили вогонь, нападник загинув на місці. Внаслідок вибуху п'ятеро працівників поліції отримали поранення.

Україна пропонує Азербайджану зберігати газ у своїх сховищах

В рамках візиту міністра енергетики Германа Галущенка до Баку було обговорено можливості постачання азербайджанського газу до України в межах європейської стратегії диверсифікації.

"Ми відкриті до нових форматів співпраці в газовій сфері. Зокрема, Україна пропонує свої ПСГ для міжнародного зберігання газу", - сказав міністр.

Зустріч випускників в США перетворилась на стрілянину

У місті Чаттануга (Теннессі) невідомий відкрив вогонь прямо на зустрічі випускників.

Внаслідок стрілянини четверо людей отримали поранення, а зловмисник втік.

У Києві вже сьогодні зупинять фунікулер

Із 14 липня до 22 серпня київський фунікулер зачинять на щорічний плановий ремонт. Такі роботи проводять влітку через найменший пасажиропотік.

Під час робіт фахівці відремонтують машинну, компресорну та тиристорну залу, а також проведуть обстеження рейкової колії та частково замінять шпали.

В одному з аеропортів Лондона розбився літак

Близько 18:00 неділі у британському аеропорту "Лондон Саутенд" розбився літак.

Як виявилось в аеропорту розбився медичний транспортний літак. Він вилітав до Лелістада (Нідерланди), де базується його оператор Seusch Aviation. До цього здійснив рейс із Пули (Хорватія) до "Саутенда".

Літак був оснащений медичними системами для транспортування пацієнтів. Наразі невідомо, чи була це медична евакуація та чи були на борту пацієнти.