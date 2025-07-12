Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С": є загиблий, троє поранені
Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С". Загинув чоловік.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
Ранок 12 липня тав трагічним для Слов’янська. Російські окупанти завдали удару по місту із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С", влучивши неподалік торговельного комплексу.
Внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення - подружня пара віком 50 і 56 років та 20-річний місцевий житель.
У потерпілих діагностували вибухові травми, забої та поверхневі рани. В момент обстрілу вони перебували в автомобілі.
Фото: Атака РФ на Слов'янськ (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Окрім людських втрат, пошкоджено будівлі торговельного комплексу, магазин та декілька автомобілів.
Прокурори вже задокументували наслідки цинічної атаки російських військових на цивільне населення.
Розслідування триває, винні будуть притягнуті до відповідальності.
Атака на Україну 12 липня
Росія завдала масованої атаки по Україні, випустивши щонайменше 10 ударів по Харкову.
За даними влади, окупанти застосували вісім ударних дронів і дві керовані авіабомби. Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.
У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.
Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.
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