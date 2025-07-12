Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С": є загиблий, троє поранені

Росіяни вдарили по Слов’янську з РСЗВ "Торнадо-С". Загинув чоловік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Розслідування триває, винні будуть притягнуті до відповідальності.

Прокурори вже задокументували наслідки цинічної атаки російських військових на цивільне населення.

У потерпілих діагностували вибухові травми, забої та поверхневі рани. В момент обстрілу вони перебували в автомобілі.

Внаслідок атаки загинув 34-річний чоловік, ще троє людей отримали поранення - подружня пара віком 50 і 56 років та 20-річний місцевий житель.

Ранок 12 липня тав трагічним для Слов’янська. Російські окупанти завдали удару по місту із реактивної системи залпового вогню "Торнадо-С", влучивши неподалік торговельного комплексу.

Атака на Україну 12 липня

Росія завдала масованої атаки по Україні, випустивши щонайменше 10 ударів по Харкову.

За даними влади, окупанти застосували вісім ударних дронів і дві керовані авіабомби. Один із "Шахедів" влучив у критичну інфраструктуру. Постраждали двоє людей.

У Львові дрон зруйнував під’їзд житлового будинку - стався витік газу. У Луцьку повністю знищено приватну оселю, пошкоджені й інші споруди. Рятувальники досі ліквідовують наслідки обстрілів.

Детальніше про нічну атаку - в матеріалі РБК-Україна.

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