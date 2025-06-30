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Які зміни в уряді розглядає Зеленський - повний список

Понеділок 30 червня 2025 10:57
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Які зміни в уряді розглядає Зеленський - повний список Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова, Уляна Безпалько

Президент України Володимир Зеленський розглядає масштабні кадрові перестановки в Кабінеті міністрів.

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна "Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, вирішальною стала репутаційна криза, пов’язана зі скандалом навколо віцепрем’єра Олександра Чернишова. Йому вдалося уникнути кримінального переслідування, однак в Офісі президента вважають, що цей випадок значно вдарив по іміджу центральної влади. Відтак долю самого Чернишова та, ймовірно, його міністерства вже вирішено.

"Певна напруга дійсно відчувається. І ці чутки про відставки не тільки Шмигаля, а й інших міністрів, не сприяють роботі уряду. Але малоймовірно, що до середини липня ми матимемо якусь конкретику. До конференції з відновлення прем’єра точно не звільнять, далі ніхто гарантій не дасть", - розмірковує у розмові з виданням один з урядовців.

Хто "на вихід"

За інформацією джерел, серед потенційних кандидатів на звільнення:

  • Оксен Лісовий, міністр освіти - через недостатні результати та нарікання з боку депутатів;
  • Оксана Жолнович, міністерка соцполітики - теж через критику на її адресу;
  • Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я - нібито сам готовий подати у відставку після 4 років на посаді;
  • Матвій Бідний, міністр молоді та спорту - його подальша доля залишається невизначеною;
  • Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів - влада сумнівається в ефективності, але й не бачить, кого можна призначити на її місце.

Можливі нові призначення

У разі відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля основним кандидатом на його місце залишається Юлія Свириденко, яка нині очолює Мінекономіки.

Також розглядаються такі перестановки:

  • Олексій Кулеба (віцепрем’єр з відновлення) може очолити Міністерство економіки або Міненерго у разі звільнення Германа Галущенка;
  • Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради, може стати новою міністеркою фінансів замість Сергія Марченка. Але, як зазначають у фракції "Слуга народу", партнери України на Заході виступають проти цього кроку.

Також, за даними РБК-Україна, обговорюється варіант переведення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду віцепрем'єра.

Що з Умєровим

Попри нещодавні чутки, питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова наразі не розглядається. Водночас джерела підтверджують, що раніше розглядалась ідея його переведення на посаду посла України у США, але від неї вже відмовились.

Що відомо про справу Чернишова

Скандал довкола віцепрем'єра спалахнув, коли той перебував за кордоном, а в публічному просторі ширилися чутки про його можливу втечу. Проте прем’єр-міністр Денис Шмигаль і президент Володимир Зеленський запевнили, що Олексій Чернишов перебуває у закордонному відрядженні, яке триватиме до 22 червня.

Вже на наступний день, 23 червня, Чернишов повідомив, що особисто з’явився до НАБУ, аби, за його словами, "розібратися в ситуації". Там йому вручили офіційну підозру у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Таким чином, він став шостим фігурантом у справі про масштабну корупційну схему в будівельній галузі. Звинувачення стосуються періоду, коли Чернишов очолював Міністерство розвитку громад і територій - з березня 2020-го до листопада 2022 року.

Більше про те, що сказав Чернишов у суді та як йому обирали запобіжний захід - в окремому матеріалі РБК-Україна.

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