Які зміни в уряді розглядає Зеленський - повний список

Про це йдеться в матеріал РБК-Україна " Зеленський звільнить Шмигаля? Чому в Україні знову заговорили про зміну уряду ".

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела, вирішальною стала репутаційна криза, пов’язана зі скандалом навколо віцепрем’єра Олександра Чернишова. Йому вдалося уникнути кримінального переслідування, однак в Офісі президента вважають, що цей випадок значно вдарив по іміджу центральної влади. Відтак долю самого Чернишова та, ймовірно, його міністерства вже вирішено.

"Певна напруга дійсно відчувається. І ці чутки про відставки не тільки Шмигаля, а й інших міністрів, не сприяють роботі уряду. Але малоймовірно, що до середини липня ми матимемо якусь конкретику. До конференції з відновлення прем’єра точно не звільнять, далі ніхто гарантій не дасть", - розмірковує у розмові з виданням один з урядовців.

Хто "на вихід"

За інформацією джерел, серед потенційних кандидатів на звільнення:

Оксен Лісовий , міністр освіти - через недостатні результати та нарікання з боку депутатів;

, міністр освіти - через недостатні результати та нарікання з боку депутатів; Оксана Жолнович , міністерка соцполітики - теж через критику на її адресу;

, міністерка соцполітики - теж через критику на її адресу; Віктор Ляшко , міністр охорони здоров'я - нібито сам готовий подати у відставку після 4 років на посаді;

, міністр охорони здоров'я - нібито сам готовий подати у відставку після 4 років на посаді; Матвій Бідний , міністр молоді та спорту - його подальша доля залишається невизначеною;

, міністр молоді та спорту - його подальша доля залишається невизначеною; Наталія Калмикова, міністерка у справах ветеранів - влада сумнівається в ефективності, але й не бачить, кого можна призначити на її місце.

Можливі нові призначення

У разі відставки прем’єр-міністра Дениса Шмигаля основним кандидатом на його місце залишається Юлія Свириденко, яка нині очолює Мінекономіки.

Також розглядаються такі перестановки:

Олексій Кулеба (віцепрем’єр з відновлення) може очолити Міністерство економіки або Міненерго у разі звільнення Германа Галущенка;

(віцепрем’єр з відновлення) може очолити Міністерство економіки або Міненерго у разі звільнення Германа Галущенка; Роксолана Підласа, голова бюджетного комітету Верховної Ради, може стати новою міністеркою фінансів замість Сергія Марченка. Але, як зазначають у фракції "Слуга народу", партнери України на Заході виступають проти цього кроку.

Також, за даними РБК-Україна, обговорюється варіант переведення міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка на посаду віцепрем'єра.

Що з Умєровим

Попри нещодавні чутки, питання заміни міністра оборони Рустема Умєрова наразі не розглядається. Водночас джерела підтверджують, що раніше розглядалась ідея його переведення на посаду посла України у США, але від неї вже відмовились.