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Ситуація для Путіна ось-ось зміниться, Україна отримає рекордний потік зброї, - Грем

США, Неділя 13 липня 2025 21:45
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Ситуація для Путіна ось-ось зміниться, Україна отримає рекордний потік зброї, - Грем Фото: сенатор Ліндсі Грем (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент США Дональд Трамп, ймовірно, завтра виступить з несподіваною заявою. За її підсумками цілком можливо, що Україна отримає рекордний потік американської зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю впливового сенатора-республіканця Ліндсі Грема для програми Face the Nation на CBS News.

Про що завтра буде "важлива заява"

Ведуча Face the Nation Маргарет Бреннан запитала у сенатора, як США можуть істотно допомогти Україні, якщо Конгрес не схвалить нове фінансування. А за оцінками військової розвідки, до цієї зими Росія "отримає семикратну перевагу в вогневій потужності" над Україною.

"Що ж, чекайте завтрашнього оголошення", - заінтригував відповіддю Грем, маючи на увазі "важливу заяву", яку повинен зробити Трамп у понеділок.

Він також натякнув, що гроші на військову допомогу Україні можуть надійти завдяки "угоді про корисні копалини на трильйони доларів", а також із заарештованих на Заході багатомільярдних російських активів.

За його словами, якщо європейці готові тільки передавати відсотки з заморожених коштів, то міністр фінансів США Скотт Бессент має намір йти далі.

"Слідкуйте за новинами про план більш активних дій щодо арештованих активів. Слідкуйте за планом, згідно з яким Америка почне продавати нашим європейським союзникам величезну кількість зброї, яка може принести користь Україні", - додав Ліндсі Грем.

Закон про 500%-мита стане "кувалдою" в руках Трампа

Сенатор зазначив, що російський диктатор Володимир Путін сподівався на втому Європи і США від війни, але тим самим зробив велику помилку. За його словами, НАТО більше і сильніше Росії, тому не допустить захоплення України.

"Конгрес знаходиться на межі прийняття найзначнішого пакета санкцій в історії країни. Це дасть президенту Трампу інструменти, яких у нього сьогодні немає, - справжню кувалду. Головні порушники тут - Китай, Індія і Бразилія... Я розмовляв з президентом Трампом. Минулого тижня він сказав, що пора діяти", - сказав він.

Відзначимо, мова йде про закон, який фактично вводить вторинні санкції проти російської нафти. Тобто товарний експорт країн, які будуть купувати її, в теорії потраплятиме під 500%-е мито в США. При тому, що США є головним торговельним партнером Китаю та Індії.

"Трамп намагався вмовити Путіна сісти за стіл переговорів. Але моя мета - покласти край цій війні, а єдиний спосіб зробити це - змусити тих, хто підтримує Путіна, вибрати між американською економікою і допомогою Путіну", - пояснив Грем.

Скоро буде рекордний потік зброї для України

Ведуча відзначила зміну риторики Трампа щодо Путіна. Але додала, що і сьогодні у президента США є в розпорядженні трохи менш як 4 млрд доларів (залишилося ще від терміну Джо Байдена), які можуть бути виділені на зброю для України в рамках президентських повноважень без рішення Конгресу. Але він досі не вживав жодних заходів.

"Що ж, 4 млрд доларів - це далеко не все... Але ситуація щодо вторгнення Путіна ось-ось зміниться. Я чекаю, що найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї на підтримку України, щоб вона могла захистити себе", - заявив сенатор Грем.

На його думку, Європа теж надасть велику підтримку зусиллям з надання допомоги Україні.

"Путін тут прорахувався. Протягом шести місяців президент Трамп намагався вмовити його сісти за стіл переговорів. Атаки посилилися, а не зменшилися. Один з найбільших прорахунків Путіна - це гра з Трампом. У найближчі дні і тижні будуть зроблені ще більші зусилля, щоб посадити Путіна за стіл переговорів", - додав він.

Трамп може готувати свою допомогу Україні

Зауважимо, що ще вчора, 2 липня, CBS News повідомило, що Трамп розглядає можливість виділити нове фінансування для України.

Примітно, що це має відбутись вперше з моменту, коли він вступив на посаду в січні. Джерела кажуть, що нове фінансування може бути спрямоване на те, щоб дати сигнал Росії, яка останніми тижнями більш активно обстрілювала Україну дронами та ракетами.

Також чиновники США зауважили, що у Трампа в розпорядженні є ще 3,85 млрд доларів, які залишилися від попередньої адміністрації для військової допомоги Україні.

Ба більше, глава Білого дому має владу конфіскувати близько 5 млрд доларів із заморожених російських активів.

Крім перерахованого вище, Трамп днями сказав, що на саміті НАТО було погоджено нову угоду.

Згідно з домовленістю, США продаватимуть зброю союзникам по НАТО, а далі вони матимуть право самостійно вирішувати, кому і що передавати. Зокрема йдеться про передачу зброї Україні.

Пізніше державний секретар США Марко Рубіо роз'яснив слова Трампа, сказавши, що президент США закликає союзників по НАТО передати необхідну зброю Україні зі своїх запасів, а потім придбати заміну у Сполучених Штатів.

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