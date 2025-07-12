Поліція рятувала людей і тварин: відео перших хвилин після обстрілу Чернівців

Після нічної атаки на Чернівці патрульні першими прибули до пошкодженого будинку. Вони не лише допомагали пораненим, а й евакуювали мешканців разом із їхніми домашніми улюбленцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Як зауважив Білошицький, цієї ночі Росія вчергове завдала ударів по мирних містах - від Харківщини та Сумщини до Львівщини та Буковини.

"За даними Генерального штабу, було випущено 26 ракет і майже 600 дронів. Наші сили ППО знешкодили більшість із них, але, на жаль, не всі", - додав він.

Водночас, за даними правоохоронця, близько 3-ї години ранку під обстріл потрапили Чернівці.

Один зі снарядів влучив у багатоквартирний будинок. Патрульні оперативно прибули на місце події, обстежили прилеглу територію, здійснили поквартирний обхід, щоб переконатися, що ніхто не залишився без допомоги.

"Також, не гаючи часу, розпочали евакуацію мешканців і винесли з осель їхніх чотирилапих друзів", - зазначив Білошицький.

За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Чернівцях дві людини загинули, ще 26 - отримали поранення, з них 7 - ушпиталені.

"Друзі, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Це важливо. Бережіть себе та близьких", - підсумував він.